Londra-İstanbul-Paris hattında Fiorentina vurgunu

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İstanbul Kağıthane’de bir emlak ofisi olan M.G.’ye, bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon Euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya “Evin satış bedelini 4 milyon Euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim, aradaki 800 bin Euro’yu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz” dedi.

AYNI UÇAKLA GELİP FARKLI TAKSİLERE BİNDİLER

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince Florentina G, “Ben satışı ayarlarım. Sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla, gelip göreyim” dedi. Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.’nin aynı uçakta işbirlikçisi olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaparak ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

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Florentina G. Kağıthane’deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin Euro’yu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı, biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı “Komisyonu satış bitince alacaksın, paran burada hazır” dedi. Bunun üzerine kadın çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı. Emlakçı zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta Euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euro’ları İngiliz kadın, el çabukluğuyla değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

İhbar üzerine ekipler İngiliz kadını yüzlerce kamera izleyerek takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı’ya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray’da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan işbirlikçi sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar. İki şüphelinin yurtdışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheli sevgililerden Gianı Nicosur S.’yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da Gianı Nicosur S.’nin üzerinde bulundu.

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O KADINI TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

İngiliz kadının ise Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gianı Nicusor S., Florentina G.’yi daha önceden hiç tanımadığını, buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti; paraların da kendisinin olduğunu öne sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis İngiliz Florentina G.’nin ve yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşine düştü. m İHA