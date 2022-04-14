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Lokman Çağırıcı istifa etti

#Bağcılar Belediye Başkanı#Belediye Başkanı#Lokman Çağırıcı
Lokman Çağırıcı istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

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15 yıldır Bağcılar Belediyesi’ni yöneten Çağırıcı, gece, sosyal medyadan “Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım” diye açıklama yaptı. Çağırıcı, Hürriyet’e de “Daha önce de kalp krizi geçirmiştim. Bu sefer çok yıprattı. Ani karar vermem gerekiyordu”dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Çağırıcı’nın istifasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi 10 gün içinde toplanıp, yeni başkanı seçecek. Yerine yardımcılarından Mehmet Şirin ile Ali Erdoğan ya da diğer meclis üyelerinden biri bu göreve gelecek.

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#Bağcılar Belediye Başkanı#Belediye Başkanı#Lokman Çağırıcı

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