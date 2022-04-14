Lokman Çağırıcı istifa etti

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15 yıldır Bağcılar Belediyesi’ni yöneten Çağırıcı, gece, sosyal medyadan “Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım” diye açıklama yaptı. Çağırıcı, Hürriyet’e de “Daha önce de kalp krizi geçirmiştim. Bu sefer çok yıprattı. Ani karar vermem gerekiyordu”dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Çağırıcı’nın istifasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi 10 gün içinde toplanıp, yeni başkanı seçecek. Yerine yardımcılarından Mehmet Şirin ile Ali Erdoğan ya da diğer meclis üyelerinden biri bu göreve gelecek.