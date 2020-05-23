Lokasyon ne demek? Lokasyon nedir? Lokasyon TDK kelime anlamı

TDK açısından lokasyon kelimesi, ‘Yer, konum, mevki ve yerleştirme’ şeklinde ifade edilmektedir. Hem bireysel hem de ticari açıdan ve ülke bazında da çok sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Lokasyon Ne Demek?

Lokasyon kelimesi İngilizce olarak ‘location’ sözcüğünden türemiştir. Herhangi bir yer ya da konum ile beraber mevki olarak tanımlanır. TDK üzerinden ele alınan bu kelime anlamı aynı zamanda yer bildirme ya da konum bildirme şeklinde gündelik yaşamda kullanılmaktadır.

‘’Bulunduğum lokasyona hemen bir araç gönderin.’’

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber lokasyon günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

Lokasyon Nedir?

Lokasyon günümüzde artık konum, yer ve mevki anlamları ile beraber birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle bir yerden bir yere ulaşım için ticari açıdan araçların konumunu belirleme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda artık mobil cihazlar ile beraber her insan bulunduğu konumu etiketlemek suretiyle insanlara sunmaktadır.

Böyle durumlarda cihaz üzerinden lokasyon kelimesi değerlendirilir ve buna göre yer bildirimi yapılır. Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen bu kelime gündelik hayatın vazgeçilmez sözcüklerinden biri olmuş durumda. Aynı zamanda tek başına veya cümle içerisinde de bu kelimeyi değerlendirebilirsiniz.