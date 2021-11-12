Lokantaya girdi, tehdit edip ateş etti! İşte panik anları...

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S.Y.'nin elindeki silahın gerçek olduğu düşünülerek büyük panik yaşandı. Lokantada bulunan müşterilerin araya girmesiyle dışarı çıkartılan S.Y., olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, S.Y.'yi kısa sürede elindeki tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yaşananlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, S.Y.'nin elindeki silahla bir anda içeri girerek, lokanta sahibine silah doğrulttuğu, bir el yere ateş ettiği, müşterilerin ve bir çalışanın araya girerek S.Y.'yi dışarı çıkardıkları görülüyor.