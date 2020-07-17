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Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Lokantalarda e-adisyon dönemi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Lokantalarda e-adisyon dönemi
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Lokanta, kafetarya, pastane gibi işletmelerde masada servis sırasında kullanılan adisyonlarda, elektronik dönem başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, e-adisyon belgesi mevcut kâğıt ortamındaki adisyon belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Daha sonra e-faturaya dönüşecek.

KÂĞIDA GEREK YOK

Tebliğ taslağında e-adisyon belgesinde hangi bilgilerin bulunması gerektiği de belirlendi. Buna göre, e-adisyonda müşteriden sipariş alınırken, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen asgari bilgilerin yer alması gerekecek. E-adisyonla, hizmet süresi boyunca müşterinin masasında bir kâğıt çıktı bulunmasına gerek olmayacak. Açılan her adisyon belgesinin, hizmetin tamamlanmasıyla (ödemenin alınması) eşzamanlı olarak, elektronik ortamda e-adisyon belgesinin numarasının yer alacağı e-fatura ya da perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunlu olacak. Belgede hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi, e-adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası, sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı yer alacak.

E-adisyon uygulamasına geçiş zorunluluğunu Gelir İdaresi Başkanlığı belirleyecek. Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili olacak.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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