Lokantada vahşet

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Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’ndeki lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29), önceki gün akşam saatlerinde, aynı işyerinde çalışan Remzi Kayaalp ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Kayaalp, eline geçirdiği bıçakla Gülizar’a saldırdı. Defalarca bıçaklanan Gülizar kanlar içinde yerde kalırken, Remzi Kayaalp kaçtı. Ağır yaralanan Gülizar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülizar Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Kayaalp’i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Gülizar Yıldız’ın bıçaklandığı anlar, lokantanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayaalp ifadesinde, “Kadın içeri girdi, elimde bıçak vardı. Bir anda bıçakladım. Bıçaklamaya devam edecektim, beni tutup elimden aldılar” dedi. Bazı görgü tanıkları da verdikleri ifadede; Kayaalp’in Gülizar’ın boğazını da kesmeye çalıştığını ancak lokantadakilerin müdahalesiyle bu eylemi gerçekleştiremediğini söyledi. Kayaalp emniyettek işlemlerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.