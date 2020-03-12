MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLokantada çıkan yangında işletmeci öldü
GeriGündem Lokantada çıkan yangında işletmeci öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli) (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Lokantada çıkan yangında işletmeci öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lokantada çıkan yangında işletmeci öldü
Abone Olgoogle-news

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde lokantada çıkan yangında işletme sahibi Murat Kılıç (27), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın sabaha karşı Pülümür ilçesinde Erzincan karayolundaki lokantada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle lokantada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında lokantada uyuyan işletme sahibi Murat Kılıç, alevleri fark ederek kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Kılıç, dışarıya çıkınca bayıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Hastanede tedaviye alınan Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle