Lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Lokanta ve kafeler için yeni formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili iddialar gündeme gelmeye başladı. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı. 1 Mart'ta kafelerin açılmasıyla ilgili söylentiler var ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık vaka sayısında tırmanışa neden olmayacak bir formül üzerinden çalışıyor.

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir.

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.