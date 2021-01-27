Lokanta restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte mekanların açılışına ilişkin son bilgiler

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, lokantalarda sadece paket servis ve gel al hizmetine izin veriliyor. Yaklaşık iki aydır faaliyette olamayan lokantalar, restoran ve kafelerin ne zaman açılacağı, vatandaşlar ve lokanta sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, mekanların akıbeti hakkında son gelişmeler...

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açıklanacağı belli değil. Geçtiğimiz günlerde mart ayı ile ilgili iddialar gündemde yer almıştı. İşte uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar...

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.

Prof. Dr. Levent Akın: Lokanta ve kafelerin açılmasıyla ilgili dünyada olmadığı gibi ülkemizde de özel bir kriter yok. Sadece okullar için bazı kriterler var. En önem verdiğimiz şey, yüksek miktarda aşının kullanılması ve toplumun güvenliği. Bulunduğumuz durum ağustos ayındaki gibi bile değil. O dönemde hasta sayısı 200’lerde giderken, kurallar hafiflediğinde vaka sayısı 10 binlere geldi. Lokanta ve kafelerin açılması ancak testte pozitiflik oranları yüzde birin altına düştüğünde gözden geçirilmeli. Tabii toplumun 15 milyonunun aşılanmasının da büyük önemi var. Bunlara kesinlikle uyulması gerekiyor.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: Vaka sayısı düşmüş olsa da hasta ya da ölüm oranları yüksek olabiliyor. Çünkü insanlar birkaç hafta yoğun bakımda oluyor ve tedavi devam ediyor. Biliyoruz bazı meslek gruplarındaki insanlar ekonomik olarak zor durumdalar. Lokanta ve kafe çalışanlarını anlayabiliyoruz. Ancak dünyada etkisini arttıran mutant virüslerin geldiği durum, bu kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda etkili olacaktır. Mutantlar gelecekte önlem alınmazsa, vaka sayısını yükselteceği gibi ölümleri de arttırabilir. O nedenle ülkemizde şu ana kadar başarılı şekilde yürütülen kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Mart ayına kadar vaka sayılarında yaşanacak ciddi düşüşler, yetkili makamlarca mutlaka değerlendirilecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN

Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın

KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN

Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.

İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarının maaşlarını ödemeye çalışan işletmeler, tedarikçilerine olan borçlarını da ödeme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu da tarladan başlayan ve restoranlara kadar uzanan tüm sektörleri bir hayli zorluyor.

Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya

dikkat çekti

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

* Restoranların artık bir an önce açılması gerekiyor. Uçaklara, AVM’lere HES koduyla girilebiliyorsa restoranlara da girilebilir.

* Alınabilecek en sert tedbirlere de razıyız. Bu işi iyi yapanlarla kötü yapanlar ayırt edilsin.

* Kurallara uymayanlara en sert cezalar verilsin. Hatta işletmeyi kapatmaya kadar giden cezalar uygulansın.

* Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapanları ifşa ettiği bir liste gibi, yeme-içme sektöründe kurallara uymayanlar ifşa edilsin.

* Biz de dernek olarak denetimlere katılabiliriz. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

* Tüm bakanlıklar ve doktorların olduğu bir Bilim Kurulu oluşturulsun, burada alınacak kararlara harfiyen uyulsun.

* TSE ile protokol imzaladık. Kurallara uyanlara ‘Güvenli Restoran Belgesi’ verilecek.

* Bu belgeyi almak isteyenle A’dan Z’ye incelenecek.

* Güvenli Turizm Belgesi veya Güvenli Restoran Belgesi olan işletmelerle sorun aşılabilir.