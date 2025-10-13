×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Lojman terasında ölü bebek şoku! Havluya sarıp bırakmış

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Bebek Ölümü
Lojman terasında ölü bebek şoku Havluya sarıp bırakmış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 14:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini havluya sarıp çalıştığı otelin lojmanına ait terasına bırakan genç kadın, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu ileri sürdüğü erkek bebeğini havluya sarıp, terasa bırakan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), adliyeye sevk edildi.

KANAMA ŞİKAYETİYLE HASTAENEYE GİTTİ

Olay, 10 Ekim’de Bodrum ilçesi İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

Lojman terasında ölü bebek şoku Havluya sarıp bırakmış

BEBEĞİ TERASA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Kyzy ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, erkek bebeğin ölü olarak doğduğunu ardından onu havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

5 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

Polis ekipleri, terasta havluya sarılı bebekle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 5 ay önce Bodrum'a gelen Kyzy'nin, otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Kyzy, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Bebek Ölümü

BAKMADAN GEÇME!