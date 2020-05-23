Lojistik ne demek? Lojistik nedir? Lojistik TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu açısından Lojistik kelimesi anlamı, ‘Geri hizmet, geri hizmet ile ilgili’ şeklinde tabir edilmektedir. Aynı zamanda gündelik yaşamda mal ve hizmetlerin sağlanması ya da tedarik edilmesi açısından planlama şeklinde kullanılmaktadır.

Lojistik Ne Demek?

Farklı anlamları üzerinden Lojistik kelimesini TDK açısından ele almak mümkün.

- Geri hizmet ya da geri hizmetle ilgili,

- Modern mantık,

- Mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik tüm etkinliklerin yönetimi, planlama ve örgütleme bilimi,

Daha doğrusu farklı mal ve hizmetler için tedarik açısından ulaştırılması noktasında yapılan planlar olduğu da söylenebilir. Özellikle ulaşım sektörü açısından lojistik kelimesi büyük öneme sahiptir.

Lojistik Nedir?

Geri hizmet olarak TDK üzerinden ele alınan Lojistik kelimesi, sektörel bazda önemli bir sözcüktür. Tedarik üzerinden mal ve hizmetlerin planlamasının yapılarak, hatasız şekilde farklı noktalara ulaştırılması bilimi olarak ele almak mümkün. Oldukça geniş bir kapsam altında pek çok unsur ile beraber ele alınarak, mal ve hizmet ulaşım noktasında önemli firmaların çalışmalarıdır.

Hem Fransızca hem de İngilizce kökenli olarak lojistik kelimesi değişik anlamları üzerinden kullanılabilir. Gündelik yaşamda yaygın değerlendirilen ve aynı zamanda ne anlama geldiği merak edilen önemli sözcüklerden biridir.