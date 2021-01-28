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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lodos vurdu

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Lodos vurdu
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Yurdun batısında önceki gün başlayan lodos, dün hayatı felç etti. Rüzgârın hızı Antalya’da 132, Manisa’da 120, Bursa’da 80 kilometreye ulaştı. Marmara ve Ege’de deniz ulaşımı durdu. Trakya’nın tamamı ve İstanbul’un bazı ilçelerinde ise kar yağışı etkili oldu.

  • Manisa’da 12 ev ve işyerinin çatısı uçtu. Çok sayıda araç zarar gördü. 50’ye yakın ağaç devrildi. Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Küçük Sanayi Camisi’nin minaresi yıkıldı.

Lodos vurdu

  • Antalya’da seraları, narenciye bahçelerini su bastı. Antalya Havalimanı’na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Dev dalgalar Konyaaltı Caddesi’ndeki falezleri dövdü ve yüksekliği zaman zaman yolun karşısındaki binaların daire balkonlarına kadar ulaştı. Sahile 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3’üncü katındaki dairenin balkonuna, fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı.

Lodos vurdu

  • Bursa’da 4 işyerinin çatısı 19 aracın üzerine düştü, maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.
  • İZMİR’DE etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri yaşandı.

Lodos vurdu

  • TRAKYA’DA önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, dün de Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürdü.
  • İSTANBUL’DA da yağmur ve rüzgârın ardından beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri beyaza büründü.
  • DOĞU ANADOLU’DA önceki gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı’da ölçüldü.

GEMİ KARAYA SÜRÜKLENDİ

İstanbul’dan Rusya’ya giden Panama bandıralı kargo gemisi ‘Petra Star’ makinesi arızalanınca fırtınanın etkisiyle Riva açıklarında karaya sürüklendi.

Lodos vurdu

2 KİŞİ KAYIP

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek (50), dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefona bir daha ulaşılamadı.

Lodos vurdu

(Minare devrildi)

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