Lodos trafiği

Haberin Devamı

İstanbullular buz kesen soğukların ardından dün loduslu ılık bir sabaha uyandı. Yer yer fırtınaya dönüşen lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı ancak Salacak Sahili’nde oluşturduğu dev dalgalar adeta bir görsel şölene dönüştü. Yaklaşık 8 metrelik dev dalgaların sahil şeridine vurmasını izlemek ve fotoğraf çekmek isteyenler araçlarını park etti. Sahil Yolu’nda trafik durdu. Dalgaların fotoğraflarını çeken Ahmet Gülsel “Sabah kahvaltıya gidiyorduk. Dalgaları görünce durduk. Bu kadar yükseğini ilk defa gördüm. Dalgalar arabaların üzerine kadar geliyor. Yolun karşısına kadar ulaşıyor. Çok güzel bir görüntü” dedi.



