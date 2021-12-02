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Lodos sonrası Kadıköy'de şaşkına çeviren görüntü

#İstanbul#Kadıköy#Caddebostan

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor. ekipler kamyonlar dolusu kırmızı yosun topladı.

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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı. Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.

"ÖZELLİKLE RENKLERİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR"

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi

Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.

İşte Fotoğrafları

Kadıköyde lodos sonrası sahili kırmızı yosun sardıKadıköy'de lodos sonrası sahili kırmızı yosun sardıHaberin Tüm Görselleri

"SU KALİTESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

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Kırmızı yosunlar daha öncede Kadıköy sahilini kaplamıştı. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" demişti.

Lodos sonrası Kadıköyde şaşkına çeviren görüntü

Albay, "Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.

Lodos sonrası Kadıköyde şaşkına çeviren görüntü

 

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#İstanbul#Kadıköy#Caddebostan

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