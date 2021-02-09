Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Olay, gece saatlerinde, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak'ta bulunan iskelethanede meydana geldi. Mobilya sanayisinde bulunan 3 katlı iş yerinin tadilat yapılan çatısının duvarı, lodosun etkisiyle yandaki iskelethanenin çatısına devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu tek katlı iş yerinin çatısı çöktü. Sabah iş yerini açan esnaf yaşananlar karşısında büyük şok yaşarken; iş yerinde hasar oluştu.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Celal Ülke, "Komşularımız iş yerlerinin çatısında tadilat yapıyordu. Akşam ki lodosta çatının duvarı İş yerimizin çatısına devrilmiş. Allah'tan gece olmuş. Buna da şükür. 15-20 bin TL civarında hasarımız var. Bununla geçmiş olsun.” dedi.