Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti

Geçen 26 Ocak günü kentte etkili olan lodos fırtınasında, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. 19 araçta maddi hasara neden olan çatılardan kopan parçalardan biri Kenan Özsoy'a isabet etti. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 11 gündür tedavi altında olan Özsoy, bu sabah hayatını kaybetti.



Dron ve cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde, 20 saniye süren fırtınada dükkanların önlerindeki malzemeler ile çatıların uçması yer almıştı. TOPRAĞA VERİLDİ



Bursa’da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.