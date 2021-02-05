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Gündem
Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti

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Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
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BURSA’da lodos fırtınasında uçan çatılardan kopan bir parçanın çarparak ağır yaralanmasına neden olan Kenan Özsoy (38), 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçen 26 Ocak günü kentte etkili olan lodos fırtınasında, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. 19 araçta maddi hasara neden olan çatılardan kopan parçalardan biri Kenan Özsoy'a isabet etti. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 11 gündür tedavi altında olan Özsoy, bu sabah hayatını kaybetti.

Dron ve cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde, 20 saniye süren fırtınada dükkanların önlerindeki malzemeler ile çatıların uçması yer almıştı.

Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa’da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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