Lodos faciaya neden oluyordu!
Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar tuğla parçalarını düşürdü. Meydana olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, o sırada kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Bursa’da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Sinandede Mahallesinde park halinde duran otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle tuğla parçaları düştü.
Gece saatlerinde Kırdar Sokakta meydana olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, o sırada kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Sokağa düşen duvar kalıntıları Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi.
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