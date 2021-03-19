Liyakat nişanı nedir, kimlere verilir? İşte liyakat nişanının anlamıyla ilgili bilgiler

Liyakat Nişanı, herhangi bir ülke veya egemen gücü; askeri, siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal tanıtımında üstün başarılar gösteren kişilere verilen nişandır.

ULUSAL NİŞANLAR

Avrupa



Liyakat Nişanı (Birleşik Krallık), 1902'de oluşturulan Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu nişanıdır.

Liyakat Nişanı (Avusturya), Avusturya Cumhuriyeti'nin devlet nişanıdır.

Liyakat Nişanı (Yunanistan), Yunanistan'ın bir nişanıdır.

Liyakat Nişanı (Litvanya), Litvanya Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir nişandır.

Liyakat Nişanı (Ukrayna), Ekonomi, bilim, kültür, askeri ya da siyasi faaliyette üstün başarılar gösteren bireylere verilen nişan

Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Almanya'nın tek federal nişanıdır

Lüksemburg Büyük Dükalığı Liyakat Nişanı, Lüksemburg fahri liyakat nişanı

İtalyan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, İtalyan Cumhuriyeti şövalyeliğinin üst düzey nişanı

Portekiz Liyakat Nişanı, Kamu veya özel alanda seçkin eylemler veya hizmetler bulunanlara verilen bir nişan

Liechtenstein Prensliği Liyakat Nişanı, Liechtenstein Prensliği şövalye nişanı

Kıbrıs Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Kıbrıs'ın en yüksek ikinci devlet nişanı

Macaristan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Macaristan'ın en yüksek ikinci devlet nişanı

Polonya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Polonya ulusuna büyük hizmet verenlerin kazandığı bir Polonya nişanı

Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Türkiye'nin en yüksek üçüncü devlet nişanı

Anavatan için Liyakat Nişanı, Rusya Federasyonu devlet nişanı

Order pro merito Melitensi, Malta Egemen Askeri Nişanı

Çalışma Liyakat Nişanı (Moldova), Çalışma alanında olağanüstü başarılar gösteren Moldovalılara verilen resmi nişan

Ulusal Liyakat Nişanı (Fransa), Fransız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir devlet nişanı

Ulusal Liyakat Nişanı (Malta), Malta Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı

Kraliyet Norveç Liyakat Nişanı, Yurt dışında yaşayan yabancılar ve Norveç vatandaşlarına verilen Nordik nişanı



Afrika



Liyakat Nişanı (Kamerun), Kamerun şövalyelik nişanı

Liyakat Nişanı (Mısır), Mısır şövalyelik nişanı

Liyakat Nişanı (Senegal), Bir Senegal nişanı; bakınız Kont Charles

Ulusal Liyakat Nişanı (Cezayir), Ülkeye her türlü hizmette bulunanlara verilen bir nişan

Ulusal Liyakat Nişanı (Moritanya), Moritanya'nın liyakat nişanı



Amerikalar



Liyakat Nişanı (Şili), Şili askerî nişanı

Antigua ve Barbuda Liyakat Nişanı, Antigua ödül sistemi içindeki bir nişan

Bahamalar Liyakat Nişanı, bir Bahamalar nişanı; bakınız Lynden Pindling

Peru Liyakat Nişanı, bir Peru nişanı; bakınız Prens Bernhard

Polis Kuvvetleri Liyakat Nişanı, Kanada ödül sistemi içindeki bir nişan, Polis mensupları için

Jamaika Liyakat Nişanı, Jamaika ödül sistemi içindeki bir nişan

Ulusal Liyakat Nişanı (Ekvador), bir Ekvador nişanı; bakınız José Serrano (Ekvadorlu siyasetçi)

Ulusal Liyakat Nişanı (Paraguay), bir Paraguay nişanı; bakınız José Mujica

Liyakat Nişanı (Amerika Birleşik Devletleri), ABD Silahlı Kuvvetleri askeri ödülü



Asya ve Pasifik



Askerî Liyakat Nişanı (İran), İran'ın kaldırılmış askerî nişanı

Liyakat ve Yönetim Nişanı, İran devlet uzmanlığı nişanı

Liyakat Nişanı (Lübnan), Devlet başkanları ve diğer üst düzey görevliler için nişan

Liyakat Nişanı (Malezya), 1975'te kurulan, Yang di-Pertuan Agong tarafından sunulan Malezya'nın 6. en yüksek nişanı

Katar Liyakat Nişanı, Katar nişanı; bakınız Galler Prensi Charles

Ulusal Liyakat Nişanı (Bhutan), Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck tarafından 2008'de kuruldu

Yeni Zelanda Liyakat Nişanı, "Taç ve millete hizmet" edenlere verilen şövalyelik nişanı

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