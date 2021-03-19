Liyakat nişanı nedir, kimlere verilir? İşte liyakat nişanının anlamıyla ilgili bilgiler
Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı verildi. Türkiye'yi de gururlandıran bu haber ardından liyakat nişanı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, liyakat nişanı nedir, kimlere verilir? İşte liyakat nişanının anlamıyla ilgili bilgiler
Liyakat Nişanı, herhangi bir ülke veya egemen gücü; askeri, siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal tanıtımında üstün başarılar gösteren kişilere verilen nişandır.
ULUSAL NİŞANLAR
Avrupa
Liyakat Nişanı (Birleşik Krallık), 1902'de oluşturulan Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu nişanıdır.
Liyakat Nişanı (Avusturya), Avusturya Cumhuriyeti'nin devlet nişanıdır.
Liyakat Nişanı (Yunanistan), Yunanistan'ın bir nişanıdır.
Liyakat Nişanı (Litvanya), Litvanya Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir nişandır.
Liyakat Nişanı (Ukrayna), Ekonomi, bilim, kültür, askeri ya da siyasi faaliyette üstün başarılar gösteren bireylere verilen nişan
Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Almanya'nın tek federal nişanıdır
Lüksemburg Büyük Dükalığı Liyakat Nişanı, Lüksemburg fahri liyakat nişanı
İtalyan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, İtalyan Cumhuriyeti şövalyeliğinin üst düzey nişanı
Portekiz Liyakat Nişanı, Kamu veya özel alanda seçkin eylemler veya hizmetler bulunanlara verilen bir nişan
Liechtenstein Prensliği Liyakat Nişanı, Liechtenstein Prensliği şövalye nişanı
Kıbrıs Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Kıbrıs'ın en yüksek ikinci devlet nişanı
Macaristan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Macaristan'ın en yüksek ikinci devlet nişanı
Polonya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Polonya ulusuna büyük hizmet verenlerin kazandığı bir Polonya nişanı
Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Türkiye'nin en yüksek üçüncü devlet nişanı
Anavatan için Liyakat Nişanı, Rusya Federasyonu devlet nişanı
Order pro merito Melitensi, Malta Egemen Askeri Nişanı
Çalışma Liyakat Nişanı (Moldova), Çalışma alanında olağanüstü başarılar gösteren Moldovalılara verilen resmi nişan
Ulusal Liyakat Nişanı (Fransa), Fransız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir devlet nişanı
Ulusal Liyakat Nişanı (Malta), Malta Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı
Kraliyet Norveç Liyakat Nişanı, Yurt dışında yaşayan yabancılar ve Norveç vatandaşlarına verilen Nordik nişanı
Afrika
Liyakat Nişanı (Kamerun), Kamerun şövalyelik nişanı
Liyakat Nişanı (Mısır), Mısır şövalyelik nişanı
Liyakat Nişanı (Senegal), Bir Senegal nişanı; bakınız Kont Charles
Ulusal Liyakat Nişanı (Cezayir), Ülkeye her türlü hizmette bulunanlara verilen bir nişan
Ulusal Liyakat Nişanı (Moritanya), Moritanya'nın liyakat nişanı
Amerikalar
Liyakat Nişanı (Şili), Şili askerî nişanı
Antigua ve Barbuda Liyakat Nişanı, Antigua ödül sistemi içindeki bir nişan
Bahamalar Liyakat Nişanı, bir Bahamalar nişanı; bakınız Lynden Pindling
Peru Liyakat Nişanı, bir Peru nişanı; bakınız Prens Bernhard
Polis Kuvvetleri Liyakat Nişanı, Kanada ödül sistemi içindeki bir nişan, Polis mensupları için
Jamaika Liyakat Nişanı, Jamaika ödül sistemi içindeki bir nişan
Ulusal Liyakat Nişanı (Ekvador), bir Ekvador nişanı; bakınız José Serrano (Ekvadorlu siyasetçi)
Ulusal Liyakat Nişanı (Paraguay), bir Paraguay nişanı; bakınız José Mujica
Liyakat Nişanı (Amerika Birleşik Devletleri), ABD Silahlı Kuvvetleri askeri ödülü
Asya ve Pasifik
Askerî Liyakat Nişanı (İran), İran'ın kaldırılmış askerî nişanı
Liyakat ve Yönetim Nişanı, İran devlet uzmanlığı nişanı
Liyakat Nişanı (Lübnan), Devlet başkanları ve diğer üst düzey görevliler için nişan
Liyakat Nişanı (Malezya), 1975'te kurulan, Yang di-Pertuan Agong tarafından sunulan Malezya'nın 6. en yüksek nişanı
Katar Liyakat Nişanı, Katar nişanı; bakınız Galler Prensi Charles
Ulusal Liyakat Nişanı (Bhutan), Kral Jigme Khesar Namgyal Wangchuck tarafından 2008'de kuruldu
Yeni Zelanda Liyakat Nişanı, "Taç ve millete hizmet" edenlere verilen şövalyelik nişanı
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