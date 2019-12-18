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Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat TDK kelime anlamı

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#Liyakat TDK Anlamı#Liyakat Ne Demek?
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Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Liyakat kelimesinin ne anlama geldiği ve TDK sözlük anlamı internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki Liyakat kelimesi ne anlamda kullanılır? İşte detaylar

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Son günlerde, bu kelimenin çok fazla kullanıldığını söylemek mümkündür. Genel olarak 'yönetimde liyakat esas alınmalıdır.' şeklinde sıkça duyulan bu kelimenin ne anlamdadır? Arapça dilinde 'lyk' kökünden gelmiş olan liyakat kelimesi layık olma manasına gelmektedir. Türkçe olarak; yaraşmak, yakışmak ya da uygun olmak denebilir.

Liyakat Ne Demek?

- Bir kişinin, kendine iş verilirken güven duyulmasını elde ettiren kalitesi, o işe yaraşması, değim.

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- Yeterlilik.

- Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim.

Liyakat TDK Anlamı

Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş bilir, değerli.

Liyakat göstermek; bir işte başarı göstermek anlamına gelir.

Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli.

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