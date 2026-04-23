Konya'daki okulda ilginç kutlama | Yurttan 23 Nisan manzaraları: Miniklerden renkli gösteriler

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Preveze' denizaltısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Trabzon Limanı'nda ziyarete açıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘TCG Preveze (S 353)’ denizaltısı, geldiği Trabzon Limanı’nda ziyarete açıldı. Trabzon Limanı'nda demirleyen denizaltı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Aileler ve çocuklar, savaş gemisini yakından inceleme fırsatı buldu. Aileler ziyaret sırasında hatıra fotoğrafı çektirirken, denizaltıyı yakından görmek isteyenler de askeri görevliler tarafından gemi hakkında bilgilendirildi. Gemiyi ziyaret eden çocuklardan Artun İslam, "Daha önce hiç denizaltı görmedim. Çok heyecanlıyım, içini çok merak ediyorum. 23 Nisan’da bize böyle bir imkan tanıdıkları için teşekkür ederim” dedi. Ece Ay ise “Şu an çok mutlu hissediyorum. Daha önce hiç denizaltı görmedim. İlk kez göreceğim denizaltıyı, çok güzel. Çok sevdim" diye konuştu. Geminin 24 Nisan’da kentten ayrılacağı öğrenildi.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzun, Buruciye Bakım Merkezi'nden Abdurrahim Tahir İnankul, Şehit Hamit Kandur İlkokulu'ndan Tusem Bozbay ve İnönü İlkokulu'ndan Berkay Doruk Bacanlı ile öğretmenlerini makamında ağırladı.
Temsili olarak Uzun'un makamına oturan ve belediye işleyişi hakkında bilgi alan öğrenciler, Sivas için hayallerindeki projeleri anlatarak, ilgili birimlere ilk talimatlarını verdi.
Uzun, ziyaretler sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki 7 öğrencili Murat Köyü İlkokulu'nda çalışan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, çevre köylerdeki 70 öğrenciyi görev yaptığı okulda bir araya getirip, 23 Nisan programı düzenledi.
Solhan ilçesine bağlı Murat köyündeki Murat Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, 7 öğrencinin bulunduğu okulda kutlamaların daha coşkulu olması için çevre köylerdeki öğrencileri davet etti. Öztürk’ün kendi imkanlarıyla ayarladığı servislerle 8 okuldan getirilen yaklaşık 70 öğrenci, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.
'ÇOCUKLARIMIZ BURADA BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI'
Öğretmen Mahsum Öztürk, çocukların 23 Nisan’ı bir arada kutladığını belirterek, "Kendi okulumda sadece 7 öğrencim var. Bu nedenle 23 Nisan’ın yeterince coşkulu geçmeyeceğini düşündüm. Solhan merkezde bulunan 8 farklı köy okulundan öğrencileri, kendi imkanlarımla ayarladığım servislerle taşıyarak getirdik. Yaklaşık 70 öğrenciyi bir araya getirdik. Çocuklarımız burada bayramı büyük bir coşkuyla kutladı” dedi.
Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.
Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 9 ülke ve bölgeden 113 çocuğun katılımıyla düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Festivali" sona erdi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmen 1 öğrencili okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, protokol üyeleri ve mahallelilerin katılımıyla kutlandı. Öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, bayrama özel gösteri yaptı.
Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki tek okulda, sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu eğitim görüyor. Mahalledeki ortaokul ve lise öğrencileri de taşımalı eğitimle ilçeye gidiyor.
Tek öğrencili okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, protokol üyeleri ve mahallelilerin katılımıyla kutlandı. Öğretmen Muhammet Bağ ve 3’üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, bayrama özel gösteri yaptı. Programda ayrıca okul dışındaki başka öğrenciler de gösterilerini sundu. Kutlamada Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre, Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir ve mahalleliler yer aldı. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, "Gökçeyurt Mahallemizdeki bu anlamlı tablo, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" diye konuştu. Mahalle muhtarı Mükremin Özdemir ise "Çocuklarımızın bayram sevincini büyüterek yaşatmak bizim için gurur verici" dedi.
Isparta'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Denizli'deki Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Sinop'un Boyabat, Durağan, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Oktay Çağatay (ortada) ve eşi Hande Çağatay (sağda) da katıldı.