Konya'daki okulda ilginç kutlama | Yurttan 23 Nisan manzaraları: Miniklerden renkli gösteriler

7 ÖĞRENCİLİ OKULDA 77 KİŞİLİK KUTLAMA

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki 7 öğrencili Murat Köyü İlkokulu'nda çalışan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, çevre köylerdeki 70 öğrenciyi görev yaptığı okulda bir araya getirip, 23 Nisan programı düzenledi.

Solhan ilçesine bağlı Murat köyündeki Murat Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, 7 öğrencinin bulunduğu okulda kutlamaların daha coşkulu olması için çevre köylerdeki öğrencileri davet etti. Öztürk’ün kendi imkanlarıyla ayarladığı servislerle 8 okuldan getirilen yaklaşık 70 öğrenci, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

'ÇOCUKLARIMIZ BURADA BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI'

Öğretmen Mahsum Öztürk, çocukların 23 Nisan’ı bir arada kutladığını belirterek, "Kendi okulumda sadece 7 öğrencim var. Bu nedenle 23 Nisan’ın yeterince coşkulu geçmeyeceğini düşündüm. Solhan merkezde bulunan 8 farklı köy okulundan öğrencileri, kendi imkanlarımla ayarladığım servislerle taşıyarak getirdik. Yaklaşık 70 öğrenciyi bir araya getirdik. Çocuklarımız burada bayramı büyük bir coşkuyla kutladı” dedi.