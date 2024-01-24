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Yerel seçimlere geri sayım... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Secim2024#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yerel seçimlere geri sayım... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 12:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti'de ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara için yarışacak 25 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Haberin Devamı

Yerel seçimlere günler kala AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium’da “Ankara bizim hepimizin” sloganıyla düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

İŞTE İSİM İSİM ADAYLAR...

AKYURT: HİLAL AYIK
ALTINDAĞ: VEYSEL TİRYAKİ
AYAŞ: MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ
BALA: AHMET BURAN
BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN
ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN
ÇANKAYA: DUHAN KALKAN
ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ
ELMADAĞ: EYÜP TEKİNER
ETİMESGUT: ENVER DEMİREL
EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL
GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK
GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN
HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT
KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ
KALECİK: ERDAL DAL
KEÇİÖREN: ZAFER ÇOKTAN
KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR
MAMAK: ASIM BALCI
NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ
POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI
PURSAKLAR: ERTUĞRUL ÇETİN
SİNCAN: MURAT ERCAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR: MEMİŞ ÇELİK
YENİMAHALLE: ABDULKADİR AYDOĞAN

Abdullah Aydoğan

YENİMAHALLE


Memiş Çelik

ŞEREFLİKOÇHİSAR


Murat Ercan

SİNCAN


Ertuğrul Çetin

PURSAKLAR


İsmail Öntaş

NALLIHAN


Asım Balcı

MAMAK

Süleyman Acar

KIZILCAHAMAM


Muzaffer Yalçın

GÜDÜL


Ramazan Şimşek

GÖLBAŞI


Hüsamettin Ünsal

EVREN


Enver Demirel

ETİMESGUT


Baki Demirbaş

ÇUBUK


Duhan Kalkan

ÇANKAYA


Hazım Caner Can

ÇAMLIDERE


Zafer Çoktan

KEÇİÖREN



Erdal Dal

KALECİK

Serhat Oğuz

KAHRAMANKAZAN



Özdemir Turgut

HAYMANA



Tuncer Kaplan

BEYPAZARI


 

Ahmet Buran

BALA


Mehmet Yüksel Kirazdibi

AYAŞ

Veysel Tiryaki

ALTINDAĞ


Hilal Ayık

AKYURT


timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineAbdullah Aydoğan
timelineMemiş Çelik
timelineMurat Ercan
timelineErtuğrul Çetin
timelineİsmail Öntaş
timelineAsım Balcı
timelineSüleyman Acar
timelineMuzaffer Yalçın
timelineRamazan Şimşek
timelineHüsamettin Ünsal
timelineEnver Demirel
timelineBaki Demirbaş
timelineDuhan Kalkan
timelineHazım Caner Can
timelineZafer Çoktan
timelineErdal Dal
timelineSerhat Oğuz
timelineÖzdemir Turgut
timelineTuncer Kaplan
timelineAhmet Buran
timelineMehmet Yüksel Kirazdibi
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