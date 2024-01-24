Yerel seçimlere geri sayım... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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Yerel seçimlere günler kala AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium’da “Ankara bizim hepimizin” sloganıyla düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
İŞTE İSİM İSİM ADAYLAR...
AKYURT: HİLAL AYIK
ALTINDAĞ: VEYSEL TİRYAKİ
AYAŞ: MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ
BALA: AHMET BURAN
BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN
ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN
ÇANKAYA: DUHAN KALKAN
ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ
ELMADAĞ: EYÜP TEKİNER
ETİMESGUT: ENVER DEMİREL
EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL
GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK
GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN
HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT
KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ
KALECİK: ERDAL DAL
KEÇİÖREN: ZAFER ÇOKTAN
KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR
MAMAK: ASIM BALCI
NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ
POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI
PURSAKLAR: ERTUĞRUL ÇETİN
SİNCAN: MURAT ERCAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR: MEMİŞ ÇELİK
YENİMAHALLE: ABDULKADİR AYDOĞAN
YENİMAHALLE
ŞEREFLİKOÇHİSAR
SİNCAN
PURSAKLAR
NALLIHAN
MAMAK
KIZILCAHAMAM
GÜDÜL
GÖLBAŞI
EVREN
ETİMESGUT
ÇUBUK
ÇANKAYA
ÇAMLIDERE
KEÇİÖREN
KALECİK
KAHRAMANKAZAN
HAYMANA
BEYPAZARI
BALA
AYAŞ
ALTINDAĞ
AKYURT