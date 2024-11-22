Yenidoğan çetesi duruşmasında 5. gün! Savunma sırası örgüt liderlerinde

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı duruşmada beşinci gün. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. İşte dakika dakika yaşananlar...
Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, ifadesinde şunları söyledi: Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Daha önce de söyledim itiraf ettim. Hasta yönlendirmesi yaparak kazanç ede ettiğimi kabul ediyorum. 112 ambulans şoförü olduğum için Savcı Yavuz Engin tarafından algı operasyonu yapıldı. Fırat Sarı'nın sahibi olduğu şirketinden hasta yönlendirmesi yapmam karşılığında para aldım ve kazanç sağladım. Anlaşmayı hastane yönetimi ile yapıyordum. Parayı Fırat Sarı'dan alıyordum. Aylık 5-6 hasta yönlendirdim, kendi istedikleri tutarlarda bana para atıyorlardı. Hasta başına şöyle bir ücret gibi bir şey yok. Genel olarak aylık 5 hasta yönlendirdiğimde hastaneler değerlendirir ve ödeme yapar.
Duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, duruşma salonunda bulunurken, sanıklar ve mahkeme heyeti duruşma salonunda yer aldı. Duruşmanın görülmesine sanıkların yoklamasıyla devam ediyor.
Duruşmaya, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 14 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Beşinci günde duruşma saat 10.15 itibariyle ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in savunması ile başladı.