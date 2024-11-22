Yenidoğan çetesi duruşmasında 5. gün! Savunma sırası örgüt liderlerinde

SAVCIYI SUÇLADI

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, ifadesinde şunları söyledi: Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Daha önce de söyledim itiraf ettim. Hasta yönlendirmesi yaparak kazanç ede ettiğimi kabul ediyorum. 112 ambulans şoförü olduğum için Savcı Yavuz Engin tarafından algı operasyonu yapıldı. Fırat Sarı'nın sahibi olduğu şirketinden hasta yönlendirmesi yapmam karşılığında para aldım ve kazanç sağladım. Anlaşmayı hastane yönetimi ile yapıyordum. Parayı Fırat Sarı'dan alıyordum. Aylık 5-6 hasta yönlendirdim, kendi istedikleri tutarlarda bana para atıyorlardı. Hasta başına şöyle bir ücret gibi bir şey yok. Genel olarak aylık 5 hasta yönlendirdiğimde hastaneler değerlendirir ve ödeme yapar.



