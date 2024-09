Uyarılar peş peşe geldi: Sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! 12 derece birden düşecek

BU GECEYE DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bu havalara dikkat etmek lazım. Dün burada denize giriyorduk. Tıklım tıklımdı. Bugün tam kış havası var. Yağış İstanbul’u geçti biraz, Anadolu Yakası’nda. Dalgalanma Ekim ayında da devam edecek. Cuma günü lodosa dönüyor, sıcaklıklar 5 derece artacak. Bugün 20 derece. Akşam saatlerinden itibaren yağmur durur, doğuya doğru kayar, Batı Karadeniz’e doğru. Ankara’da, Alanya’da kuvvetli yağış var. Bu gece ve yarın Samsun civarında kuvvetli yağış gözüküyor. Bartın, Amasra, İnebolu’da kuvvetli olacak.





Bugün yağışlar Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli. Rüzgar bu bölgrlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Sıcaklık Batı'da (8 ila 12 derece) azalacak.

Bu gece ve yarın(salı) Karadeniz üzerindeki Alçak Basınç merkezi Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlara neden olur. Zonguldak, Bartın, İnebolu, Ayancık ve Samsun'da taşkın ve su baskını yapabilir.





İstanbul bugün yağmurlu, yağış sabah daha çok Anadolu yakasına kayacak. Sıcaklık 20 C. Hafta sonu lodos ile birlikte sıcaklık 27C'ye çıkar. İzmir ve Antalya yağmurlu 25 C. Ankara öğleden sonra etkili 27 C.