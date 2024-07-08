Son dakika... TÜRKSAT 6A bu gece uzaya fırlatılıyor... Bakan Uraloğlu CNN Türk'te anlattı

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Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türkiye’nin gücüne güç katacak olan Türksat 6A Haberleşme Uydusu bu gece saat 01'de uzaya fırlatılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:
Geri sayım işlemi başladı. Hava şartları şu an uygun gözüküyor. 10 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Son 5 yılda üretim ve test süreçlerini geçtikten sonra süreci tamamladık. İnşallah yaklaşık 4 saat sonra geri sayımımızı başlatmış olacağız. Şu anda 5 tane haberleşme uydumuz var. 3 tane de gözlem uydumuz var. Dünya nüfusunun Yüzde 65'ini kapsayacak bir sisteme geçmiş bulunuyoruz. Dünyadaki birkaç İHA SİHA üreticisi ülkelerdeniz. Pazarlama gücümüzü böylece artırmış olacağız. Sivil haberleşme ve televizyon yayınlarının güvenli ve milli olmasını sağlamış olacağız.
"ÜLKEMİZ İÇİN KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDECEĞİZ"
En önemlisi böyle bir uyduyu Türk insanın yapabiliyor olması. Ülkemiz için kendimizi daha güvende hissetmiş olacağız. Uyduların ömürleri 15-16 yıldır. Bizim devre dışı kalan 3 tane uydumuz var. Yakın zamanda 3A'da devre dışı kalacak. Sistemin devamlılığı ve uzayda bazı haklarımızdan vazgeçmemiz mümkün olacak. 6A mevcut sistemin sürdürülmesi ve yeni hakların elde edilmesi noktasında önem taşıyacak.
Bir Türk evladı olarak bugünlere gelmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Burada bir emek var. Bu imkânı bize sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan minnet ve şükranlarımı gönderiyorum.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek.
SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.
Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.
Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A fırlatma töreninde konuştu.
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. TÜRKSAT 6A projemiz ile katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Mili uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Mandal'ın açıklamaları şöyle:
Fırlatma üssünün olduğu yerdeyiz. Bir 20 dakikalık erteleme oldu. Hava koşullarının en iyi olduğu bir saatte fırlatılmasını bekliyoruz. Güzel bir haber de geldi. Yakıt dolduruluyor, erteleme olmayacağının da bir haberi olabilir. 9 buçuk yıldır, 400'e yakın mühendisimiz ve teknisyenimiz emek verdi. Şu an Türkiye saati ile 01.00'de fırlatılması ön görülüyor.
Fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda fırlatma öncesi görüntülendi.
2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılacak.
Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Türksat 6A, bizim artık uydu kullanan rolünden uydu tedarik eden rolüne geçtiğimiz bir hamleyi gösteriyor. Bu çok kritik, çok önemli bir adım. Artık ülke olarak sınıf atlıyoruz." dedi.
Yüksek, Türksat 6A Fırlatma Töreni'nde bugün gerçekten tarihi bir gün yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük Türkiye idealinin en önemli stratejik hamlesini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bunun birçok ilki bünyesinde barındıran bir faaliyet olduğuna dikkati çeken Yüksek, "Özellikle Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olarak öne çıkıyor. Türksat 6A, bizim artık uydu kullanan rolünden uydu tedarik eden rolüne geçtiğimiz bir hamleyi gösteriyor. Bu çok kritik, çok önemli bir adım. Artık ülke olarak sınıf atlıyoruz. Kendi haberleşme uydusunu yerli ve milli üreten 11 ülkeden biri olduk. Türksat 6A bizim bayrağımızın, bizim yerli ve milli ürünlerimizin uzayda en uzak mesafedeki temsili olacak." diye konuştu.
Yüksek, Türksat 6A ile Türkiye'nin dünyada televizyon ve haberleşmeyle ilgili olarak yaklaşık 5 milyar nüfusa yani dünyanın yüzde 65'ine etki edeceğinin altını çizdi. Endonezya, Malezya, Hindistan bölgelerine de artık haberleşme ve televizyon yayıncılığı anlamında ulaşma imkanı bulacaklarını vurgulayan Yüksek, ayrıca uyduların yedeklenmesi noktasında da bir kazanım elde edeceklerini söyledi.
"HABERLEŞME İMKANLARIMIZ TAMAMEN KONTROLÜMÜZDE OLACAK"
Yüksek, uydunun 9 Temmuz 00.20'de fırlatılmasının beklendiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Uydu, ilk etapta 35 dakika ve 59 saniye kadar, 300 kilometrelik bir mesafeye roketle taşınacak. Bunun akabinde roketten ayrılarak 70 dakikalık bir zaman zarfı sonrasında da ilk haberleşme bilgileri gelecek. Uydunun 42 derecedeki yörüngeye yerleşmesi 10-15 gün sürecek. Uydu yerine ulaştıktan sonra da testler yapılacak ve 1 ay içerisinde de uydumuz artık fonksiyonel anlamda aktif hale gelecek. 15 yılın üzerinde ömrü olduğunu öngördüğümüz uydumuz, Türkiye'nin büyük, bağımsız Türkiye olma ve veri iletişimi noktasında bağımsızlığını garanti edecek. Milli güvenlik anlamında haberleşme imkanlarımız tamamen kontrolümüzde olacak. Bu da bir ilk. Uydumuzu büyük ölçüde stratejik bir yatırım ve ürün olarak değerlendiriyoruz. Burada edindiğimiz bilgi birikimiyle artık uydu tedarik eden bir ülke sınıfına girmiş oluyoruz."
Türksat 5B'de ASELSAN'ın ürettiği parçaların test amaçlı uzaya gönderildiğini hatırlatan Yüksek, teknolojinin yanı sıra insan kaynağının yetiştirilmesi anlamında da büyük kazanımlar sağladıklarını anlattı.
"BU ASLINDA TOPYEKUN BİR AYAĞA KALKIŞTIR"
Yüksek, bu noktada TÜBİTAK'ın efektif bir şekilde kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün bu geliştirmeyi yapan yaklaşık 1000 kadar kişi burada şu an uydu teknolojilerinde gerçekten bir haberleşme uydusunu yapabilecek kabiliyete sahip bir kaynak oldu. Biz bunları özellikle dijitalleştirerek, özellikle içerikleri de oluşturarak, yerli ve milli olarak üniversitelerdeki öğrencilerimize, sektöre veya işte dost ve kardeş ülkelerin insanlarına da bu eğitimleri sunacak çalışmaları beraberinde yürütüyoruz. Aslında biz bir ekosistemin bütün parametrelerini kurmuş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedef konulan büyük Türkiye'nin önemli adımı bugün atılmış oluyor. Çalışanlarımız, yöneticilerimiz Bakanlarımız dahil bu aslında topyekun bir ürün, topyekun bir ayağa kalkıştır."
ABD'nin Florida Eyaleti’nden ateşlenecek olan Türksat 6A, Spacex firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. 84 yerli milli ekipman kullanılarak üretilen Türksat 6A'nın yerlilik oranını ise yüzde 80'i aşıyor. Fırlatma öncesi son kontroller yapılırken uydunun birebir modeli ODTÜ TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi’nde tanıtıldı.
00.20'de uzaya fırlatılacak 6A, fırlatılmasının 70'inci dakikası sonrasında ise geçici yörüngesine oturacak ve ilk sinyallerini verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın serüveni, bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılmasıyla taçlanacak.
Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı.
Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı.
Türksat tarafından başlatılan programla 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türk mühendislerinin de yer alması sağlandı. Ayrıca Türksat 5A ve 5B'nin yapımında Teknoloji Transfer Programı kapsamında Türksat mühendisleri uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu.
TÜRKSAT 6A'NIN GELİŞİM SÜRECİ
Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.
Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.
Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.
Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.
Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.
Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.
Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.
TARİHİ GÜN
Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.
Böylece tüm hazırlıklar tamamlanarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzaya gönderilmeye hazır hale geldi. Türksat 6A uydusu, fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle bugün ABD yerel saatiyle 17.20'de, Türkiye saatiyle gece 00.20'de uzaya gönderilecek.
42 Doğu yörüngesinde göreve başlayacak olan Türksat 6A uydusu, yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş bir kapsama alanında Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden olan Türksat 6A projesinde yer alan kurumların, uydunun yerli ve milli olarak üretilmesini sağlarken uydu, 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlandı.
6A İLE 5 MİLYAR İNSANA HİZMET SUNACAK
Fırlatma kütlesi yaklaşık 4,2 ton olan ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip Türksat 6A, 42 Doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya’da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.
DÜNYADAN 35 BİN KİLOMETRE UZAYA SABİLETLENECEK
Fırlatma kütlesi 4,2 ton olan ve 8,4 kilovat gücünde faydalı yüke sahip olan Türksat 6A, Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başlayacak. 6A, daha önceki uyduların aksine Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsam alanına alarak hizmet verdiği nüfus kapasitesini 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracak.
Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki konumunda sabitlenecek.