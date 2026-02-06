Türkiye'nin unutamayacağı gece: 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Hayatını yitirenler yurdun dört bir yanında anıldı | 'Hiçbir zaman unutulmuyor bu acı'

OSMANİYE'DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Afetin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İl Müftüsü Ahat Taşcı tarafından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra afetle ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

"MİLLETİMİZ, ASIRLARDIR TAŞIDIĞI DAYANIŞMA RUHUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin sadece şehirleri değil, umutları ve geleceğe dair hayalleri de derinden sarstığını söyledi.

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Serdengeçti, şöyle devam etti:

"Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz, asırlardır taşıdığı dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden, yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada yalnızca kaybettiklerimizi anmak için değil, aynı zamanda yaşananlardan ders çıkarmak, deprem gerçeğini unutmamak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz çünkü biliyoruz ki afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir."

Serdengeçti, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından anmaya katılanlar, Hasan Çenet Caddesi'nde "sessiz yürüyüş" yaptı, Deprem Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

