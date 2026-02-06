Türkiye'nin unutamayacağı gece: 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Hayatını yitirenler yurdun dört bir yanında anıldı | 'Hiçbir zaman unutulmuyor bu acı'Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kırklareli'nde de Atatürk Ortaokulu öğrencileri saygı duruşunda bulundu.
Edirne'deki okullarda, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu.
Hatay’ın Defne ilçesinde 6 Şubat deprem felaketinin 3. yıldönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.
Saatler 4.17’yi gösterdiğinde Defne Uğur Mumucu Alanı’nda toplanan vatandaşlar, depremde kaybettikleri canları andı. Anma etkinliğine parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakılan bahurlar eşliğinde edilen dualarla anma etkinliği sona erdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.
Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.
Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.
Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.
Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.
Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitelerinde yakınlarını kaybedenler depremin 3’üncü yıldönümünde bir araya geldi. Saatler 4.17’yi gösterdiğinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde 1480 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat’ın simgelerinden olan Ebrar Sitelerinde anma programı düzenlendi. Depremden sonra inşa edilen Ebrar Sitelerinin yakınındaki alanda gerçekleşen programda, Asrın Felaketinde yakınlarını kaybedenler bir araya geldi.
Sandalyelere bırakılan 04.17’de durmuş duvar saati ile büyük acının tarihi olan 6 Şubat’ın takvim yaprağının yer aldığı programda saatler 04.17’yi gösterdiğinde, depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Tekbir ve salavatlar getiren depremzedeler, kaybettikleri yakınları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
DEPREMZEDE KADIN: ‘ÜZERİNDE KOLON VAR’ DEDİLER
Ebrar Sitelerinde birlikte yaşadığı oğlunu ve torununu kaybeden Cevriye Döşyılmaz, depremde enkazdan çıkarılan ilk yaralılardan olduğunu söyledi. Depremden sonra yeniden yapılan Ebrar Siteleri’nde yaşamaya başladığını belirten Döşyılmaz, “Gözümü açtığımda gökyüzünü gördüm. Lacivertti, yüzüme kar yağıyordu. İlk defa polis memuru geldi ve ‘Teyze ben bir şey yapamam üzerinde kolon var’ dedi. Bir şekilde taşları, kayaları çıkararak beni çıkardılar. Depremde enkazdan ilk çıkanlardan biri herhalde ben oldum” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 kişi, 48 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlikle anıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.
5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak’ta 48 kişinin hayatını kaybettiği, projelerde 6 katlı olan, bilirkişi raporunda mimari ve betonarme projelerine aykırı olarak bodrum ve terasla birlikte 12 katlı inşa edilen Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi.
Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.
Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.
Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.
Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.
Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin depremin gerçekleştiği dakikalarda Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde afetin yıl dönümü dolayısıyla hatim programı yapıldı.
Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen Kurtuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde program düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hatim duası yaptı.
Daha sonra camide sabah namazı kılındı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri, cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve vatandaşlar katıldı.
Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince aslına uygun şekilde inşa edilen cami, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretiyle ibadete açılmıştı.
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Afetin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı okudu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İl Müftüsü Ahat Taşcı tarafından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Daha sonra afetle ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.
"MİLLETİMİZ, ASIRLARDIR TAŞIDIĞI DAYANIŞMA RUHUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"
Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin sadece şehirleri değil, umutları ve geleceğe dair hayalleri de derinden sarstığını söyledi.
Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Serdengeçti, şöyle devam etti:
"Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz, asırlardır taşıdığı dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden, yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada yalnızca kaybettiklerimizi anmak için değil, aynı zamanda yaşananlardan ders çıkarmak, deprem gerçeğini unutmamak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz çünkü biliyoruz ki afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir."
Serdengeçti, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından anmaya katılanlar, Hasan Çenet Caddesi'nde "sessiz yürüyüş" yaptı, Deprem Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.
Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından, depremde hayatını kaybeden bin 10 vatandaş için indirilen bin 10 hatmin duası yapıldı.
Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi.
Depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.
Yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.