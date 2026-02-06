Türkiye'nin unutamayacağı gece: 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! '65 saniyede her şey değişti'Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş’ta Gül Gülaçtı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde babaannesi Gülüş Gülaçtı’nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizinde yattığı babaannesinin mezarının yanına uzanıp, başını mezar taşına yaslayarak bir süre sessizce kalıp, geçmişi yad etti.
Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremde yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda buluştu. Gece saatlerinden itibaren mezarlığa gidenler, 3 yıl önce kaybettikleri sevdiklerinin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.
'4'Ü 17 GEÇE HALA O KORKU İÇİMİZDE'
Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret eden Mehmet Özal, felaketin üzerinden 3 yıl geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Özal, “Kaynım, eşi, baldızı, kızı deprem gecesi vefat ettiler. Ziyarete geldik, yalnız bırakmadık, yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Dua ediyoruz. Acı bir gündü, Allah’ım bir daha böyle bir gün bize göstermesin. 3 yıl oldu ama hala acısı taze. 4’ü 17 geçe hala o korku içimizde. Kötü bir gündü, acı bir hadiseydi. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. O soğukta enkazın altında kaldılar. Zor bir gündü” diye konuştu.
BABAANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Gül Gülaçtı da depremde kaybettiği babaannesi Gülüş Gülaçtı’nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizlerinde yattığı babaannesinin mezarının yanına yatıp, başını mezar taşına koydu.
Soğuk havada üzerine battaniye alan Gül Gülaçtı, uzun bir süre bu şekilde kalarak geçmişi yad etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında Hatay'da görev yapan öğretmen Gülcan Ağcalı, felaketin yıl dönümünde öğrencilerine yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.
Öğün, sadece 65 saniyede her şeyin değiştiğini belirterek, "Çok sevdiklerimi kaybettim, öğrencilerimi, arkadaşlarımı, komşularımı. Onların yokluğu her gün içimde" dedi.
6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalanan öğretmen Gülcan Ağcalı, depremlerde hayatını kaybedenleri 3. yıl dönümünde Edirne'deki Plevne İlköğretim Okulu'nda öğrencileri ile birlikte andı.
Öğrencilerine neden saygı duruşunda bulunduklarını anlatan Ağcalı, "6 Şubat'ta 11 ili kapsayan 'asrın felaketi' dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Ben o gün Hatay'daydım. Çok şiddetliydi. Bir gecede değil, sadece 65 saniyede her şeyimiz değişti" dedi.
"SAĞLAM BİNA CAN KURTARIR"
Depremde binaların nasıl hayati rol oynadığını anlatan Ağcalı, kendi evlerinin ayakta kalmasının nedenini doğru inşaata bağladı. Sesi titreyerek konuşan Öğün, "Bizim evimiz eskiydi ama sağlam yapılmıştı. Sapasağlam kurtulduk. Ama iki öğretmen arkadaşım, yeni binalarda olmalarına rağmen kolonları kesildiği için hayatını kaybetti. O yüzden hangi işi yaparsanız yapın dürüst yapın çocuklar. Sağlam bina gerçekten can kurtarır" dedi.
Deprem sırasında evden çıkmakta zorlandıklarını söyleyen Ağcalı, "Dolaplar devrildi, kapılar kapandı. Girişimiz kapanmıştı. Saatlerce evin içinde mahsur kaldık. O korkuyu tarif etmek mümkün değil" diyerek yaşadıklarını paylaştı.
"YEDİ DEPREM YAŞADIM SEKİZİNCİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Öğrencilerine seslenen Ağcalı, afet bilincinin önemini vurgulayarak, "Evinizde dolapları duvara sabitleyin, deprem çantası hazırlayın. Su ve yiyeceklerin tarihlerini kontrol edin. ‘Bizim başımıza gelmez' demeyin. Ben yedi küçük deprem yaşamıştım, sekizincisi her şeyi değiştirdi" dedi.
Hatay'da öğrencilerini, velilerini, komşularını ve yıllarca birlikte çalıştığı meslektaşlarını kaybettiğini söyleyen Öğün, "Çok sevdiklerimi kaybettim, öğrencilerimi, arkadaşlarımı, komşularımı. Onların yokluğu her gün içimde. Yaşamayan anlayamıyor" ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası Edirne'ye tayin olduğunu ve Plevne İlköğretim Okulu'nda görev yaptığını belirten Gülcan Ağcalı Öğün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hayat devam etmek zorunda ama o acılar hiç bitmiyor. Küçük bir sarsıntı bile bizi o günlere götürüyor. Allah bir daha kimseye böyle bir felaket yaşatmasın."
Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.
Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan "deprem şehitliği"ne gelmeye başladı.
Aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Depremde kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Aksu, yaşanan felaketi dün gibi hatırladığını söyledi.
Deprem sırasında yerinden kalkmayıp dua ettiğini anlatan Aksu, sonrasında gittiği kızının evinin bulunduğu mahallede ise gördüğü manzarayı unutamadığını dile getirdi.
Güllü Aksu da kızı, damadı ve 2 torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.
"Asrın felaketi"nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce anma programı düzenlendi.
İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan AFAD personeli daha sonra İstiklal Marşı okudu.
Anma programına katılan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, milletin hafızasına "asrın felaketi" olarak kazınan depremlerin üzerinden yıllar geçse de yüreklerde bıraktığı derin izlerin ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.
Binlerce canı toprağa verdiklerini, milyonlarca insanın tarifsiz bir acıyla sınandığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:
"O karanlık ve soğuk gecede olduğu gibi bugün de aynı yerde, aynı nöbet ruhuyla bir aradayız. Depremin ilk anından itibaren sahada olan, geceyi gündüze katan, can kurtarmak için zamanla yarışan ekiplerimiz, yine aynı noktada aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle nöbetini sürdürüyor. Ateşin başında tutulan bu sessiz nöbet, sadece bir görev değil, kaybettiklerimize duyduğumuz vefanın, hayatta kalanlara verdiğimiz sözün ve milletçe kenetlenişimizin bir sembolüdür."
DAĞCILAR, EREK DAĞI'NA TIRMANDI
Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Ekibi de depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak amacıyla Erek Dağı'na kış tırmanışı etkinliği düzenlendi.
Zorlu şartlarda gerçekleştirilen tırmanışta, dağın zirvesine ulaşan dağcılık ekibi, Türk bayrağı açarak depremde hayatını kaybedenleri andı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin yıldönümünde anıldı.
Osmangazi Belediyesince düzenlenen anma etkinliğine deprem bölgesine Bursa'dan giden arama kurtarma ekipleri de katıldı.
Saat 04.17'de ekipler araçlarının sirenlerini çalıştırdı, ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu.
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Deprem ve afetlere yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Esendemir, "Nüfusumuzun yüzde 44'ünü bir anda bir çatı altında toplayacak bir barınma alanına sahibiz. Standardı ortalama yüzde 22'ymiş, ben konunun uzmanı değilim ama bu da vatandaşlarımıza bir nebze olsun güven vermeli. Bunlar yeterli değil, daha fazlasını yapacağız, yapmak zorundayız. Bu sorumluluğumuzu yerine getireceğimizden herkes emin olsun." diye konuştu.
Konuşmanın ardından katılımcılar deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürütmüş ekiplerin stantlarını gezdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, felaketin 3'üncü yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Çocukların mezarlarına oyuncak bırakan yakınları, gözyaşına boğuldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Felaketin 3'üncü yıl dönümünde Hatay Deprem Şehitliği’nde yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı dökerken, sevdikleri için dua edip mezarların bakımını yaptı.
‘ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ’
Depremde 2 ablasını, ablasının çocuklarını ve yakınlarıyla birlikte toplam 20 kişiyi kaybeden Semahir Diler, “Bir ablamın enkazına hiç ulaşamadık, kendisine hiçbir şekilde erişemedik. Ailecek enkaza gittiler. Diğer ablam da vefat etti, o köy mezarlığında yatıyor. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Ablamı, çocuklarını, kuzenlerimi kaybettim. Toplamda 20 kişiyi yitirdik. Acım hiç dinmiyor” diye konuştu.
Ablasını ve eniştesini kaybeden Ömer Urfalı ise “Ablam, eşi ve yeğenlerim hepsi gitti. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Herkes aynı acının içinde. Allah mekanlarını cennet eylesin” dedi. - Alican GÜMÜŞ-Yaşar SERİNTÜR/HATAY, (DHA)-
Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi'ndeki Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'nın önüne gelenler, yaktıkları mumlar ile karanfilleri saat 04.17'de alana bıraktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Sözel Apartmanı'nda 48 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce vatandaşın yaralandığını belirten Tanrıkulu, "O ağır travma halen etkisini devam ettiriyor." dedi.
Kentte depreme dayanıksız konutlara ilişkin planlamalar yapılması gerektiğini anlatan Tanrıkulu, depremlerde hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkes açısından çok sarsıcı olduğunu belirtti.
Anmaya DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hatim duası yaptı, afette yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti.
Osmaniye Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bülbül Camisi'nde hatim programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un hatim duası yaptığı programda Yasin-i Şerif okundu. Arpaguş'un sabah namazını kıldırdığı programda tesbihat da yapıldı.
Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
ARPAGUŞ'DAN AFETTE ÖLENLERİN MEZARINA ZİYARET
Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve Vali Serdengeçti, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki "deprem şehitliğinde" düzenlenen anma programına katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılar, afette hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kırklareli'nde de Atatürk Ortaokulu öğrencileri saygı duruşunda bulundu.
Edirne'deki okullarda, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu.
Tekirdağ’da da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri saygı duruşunda bulundu.
Hatay’ın Defne ilçesinde 6 Şubat deprem felaketinin 3. yıldönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.
Saatler 4.17’yi gösterdiğinde Defne Uğur Mumucu Alanı’nda toplanan vatandaşlar, depremde kaybettikleri canları andı. Anma etkinliğine parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakılan bahurlar eşliğinde edilen dualarla anma etkinliği sona erdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.
Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.
Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.
Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.
Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.
Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitelerinde yakınlarını kaybedenler depremin 3’üncü yıldönümünde bir araya geldi. Saatler 4.17’yi gösterdiğinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde 1480 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat’ın simgelerinden olan Ebrar Sitelerinde anma programı düzenlendi. Depremden sonra inşa edilen Ebrar Sitelerinin yakınındaki alanda gerçekleşen programda, Asrın Felaketinde yakınlarını kaybedenler bir araya geldi.
Sandalyelere bırakılan 04.17’de durmuş duvar saati ile büyük acının tarihi olan 6 Şubat’ın takvim yaprağının yer aldığı programda saatler 04.17’yi gösterdiğinde, depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Tekbir ve salavatlar getiren depremzedeler, kaybettikleri yakınları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
DEPREMZEDE KADIN: ‘ÜZERİNDE KOLON VAR’ DEDİLER
Ebrar Sitelerinde birlikte yaşadığı oğlunu ve torununu kaybeden Cevriye Döşyılmaz, depremde enkazdan çıkarılan ilk yaralılardan olduğunu söyledi. Depremden sonra yeniden yapılan Ebrar Siteleri’nde yaşamaya başladığını belirten Döşyılmaz, “Gözümü açtığımda gökyüzünü gördüm. Lacivertti, yüzüme kar yağıyordu. İlk defa polis memuru geldi ve ‘Teyze ben bir şey yapamam üzerinde kolon var’ dedi. Bir şekilde taşları, kayaları çıkararak beni çıkardılar. Depremde enkazdan ilk çıkanlardan biri herhalde ben oldum” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 kişi, 48 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlikle anıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.
5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak’ta 48 kişinin hayatını kaybettiği, projelerde 6 katlı olan, bilirkişi raporunda mimari ve betonarme projelerine aykırı olarak bodrum ve terasla birlikte 12 katlı inşa edilen Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi.
Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.
Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.
Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.
Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.
Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin depremin gerçekleştiği dakikalarda Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde afetin yıl dönümü dolayısıyla hatim programı yapıldı.
Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen Kurtuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde program düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hatim duası yaptı.
Daha sonra camide sabah namazı kılındı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri, cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve vatandaşlar katıldı.
Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince aslına uygun şekilde inşa edilen cami, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretiyle ibadete açılmıştı.
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Afetin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı okudu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İl Müftüsü Ahat Taşcı tarafından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Daha sonra afetle ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.
"MİLLETİMİZ, ASIRLARDIR TAŞIDIĞI DAYANIŞMA RUHUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"
Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin sadece şehirleri değil, umutları ve geleceğe dair hayalleri de derinden sarstığını söyledi.
Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Serdengeçti, şöyle devam etti:
"Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz, asırlardır taşıdığı dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden, yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada yalnızca kaybettiklerimizi anmak için değil, aynı zamanda yaşananlardan ders çıkarmak, deprem gerçeğini unutmamak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz çünkü biliyoruz ki afetler kaderdir ancak ihmaller asla kader değildir."
Serdengeçti, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından anmaya katılanlar, Hasan Çenet Caddesi'nde "sessiz yürüyüş" yaptı, Deprem Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.
Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından, depremde hayatını kaybeden bin 10 vatandaş için indirilen bin 10 hatmin duası yapıldı.
Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi.
Depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.
Yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.