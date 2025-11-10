Türkiye Atatürk'ü anıyor! Sirenler çaldı hayat durdu: Gözyaşları içinde Ata'ya saygı | Duygu dolu anlar yaşandı: 'İçimde bir kırıklık var'

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Dolmabahçe Sarayı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken, kimisi dualar okudu.

Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Dilek Ayna, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu, 87 yıl önce Atatürk'ün emanet ettiği vatana sahip çıkmak için tekrar onun yanına geldiklerini söyledi.

Her Anadolu evladının Atatürk'e çok büyük bir borcu olduğunu ifade eden Ayna, "Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bize emanet, Atatürk bize emanet ve bir ömür bu emaneti koruyacağız. Çok hüzünlüyüz ama yokluğuna değil. Her zaman kalbimizde. Bu ülkenin her evladının onu çok sevdiğini ve bugün de hepimizin aynı duyguyu hissettiğini biliyorum." dedi. "İÇİMDE BİR KIRIKLIK VAR BUGÜNDEN DOLAYI"

Ziyarete gelenlerden Mahir Ali Taş ise Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Burada onu ziyarete geldik. İçimde bir kırıklık var bugünden dolayı.

Bu kadar fazla insanın böyle büyük bir lideri yine hatırlıyor olması beni içten içe mutlu ediyor. Biz de sıraya girdik. Atatürk gerçekten çok büyük bir lider, dahi bir komutan ve bir ulusun önderi. Onu burada anmak benim için çok önemli bir şey." diye konuştu.



