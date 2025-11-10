Türkiye Atatürk'ü anıyor! Sirenler çaldı hayat durdu: Gözyaşları içinde Ata'ya saygı | Duygu dolu anlar yaşandı: 'İçimde bir kırıklık var'Güncelleme Tarihi:
Hatay’ın Defne ilçesinde TOKİ inşaatında çalışan işçiler saat 09.05’te Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin ardından kentin inşasında son aşamaya gelindi. Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’a gelerek inşaatlarda çalışan işçiler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde saat 09.05’te 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
1 dakika boyunca işlerini bırakarak Atatürk’ü anan işçiler, saygı duruşunun ardından çalışmalarına devam etti.
Dolmabahçe Sarayı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken, kimisi dualar okudu.
Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Dilek Ayna, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu, 87 yıl önce Atatürk'ün emanet ettiği vatana sahip çıkmak için tekrar onun yanına geldiklerini söyledi.
Her Anadolu evladının Atatürk'e çok büyük bir borcu olduğunu ifade eden Ayna, "Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bize emanet, Atatürk bize emanet ve bir ömür bu emaneti koruyacağız. Çok hüzünlüyüz ama yokluğuna değil. Her zaman kalbimizde. Bu ülkenin her evladının onu çok sevdiğini ve bugün de hepimizin aynı duyguyu hissettiğini biliyorum." dedi.

"İÇİMDE BİR KIRIKLIK VAR BUGÜNDEN DOLAYI"
Ziyarete gelenlerden Mahir Ali Taş ise Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Burada onu ziyarete geldik. İçimde bir kırıklık var bugünden dolayı.
Bu kadar fazla insanın böyle büyük bir lideri yine hatırlıyor olması beni içten içe mutlu ediyor. Biz de sıraya girdik. Atatürk gerçekten çok büyük bir lider, dahi bir komutan ve bir ulusun önderi. Onu burada anmak benim için çok önemli bir şey." diye konuştu.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Batman Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu’nda 563 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde ‘Atatürk Çocukları’ isimli şarkıyı okuyarak, koreografi çalışması yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Batman Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik yapıldı. 563 öğrenci ve 24 öğretmenin katılımıyla hazırlanan müzikli koreografide, öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek birlik, beraberlik ve Atatürk sevgisini yansıttı.
Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk’ün fikirleri, müzik eşliğinde hazırlanan anlamlı koreografiyle sahneye taşındı. Gösteri boyunca öğrencilerin uyumlu hareketleri, renkli görsel düzen ve müziklerle birleşerek izleyenlerden beğeni topladı.
Çanakkale'de Eceabat seferini yapan Gestaş'a ait "Yenice" isimli feribotta seyahat eden vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale'de zeytin hasadı yapan vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
09.05'te D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Çağlayan'da sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Toplu taşıma araçlarında, metrobüs durağında ve üst geçitlerde, sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Ulu Önder'i andı. O anlar havadan görüntülendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.
Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.
Ankara'da Ulus Meydanı ve çevresinde, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anıldı.
Adana’da merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar saygı duruşu sırasında gözyaşı döktü.
Antalya'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla trafikteki vatandaşlar araçlarını durdurarak, saygı duruşunda bulundu.
Antalya'da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla trafikteki vatandaşlar araçlarını durdurarak, saygı duruşunda bulundu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı.
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) üyeleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ithaf edilen yürüyüş gerçekleştirdi.
ÇAYDOS ve Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ile organize edilen parkur Küçük kalecik köyünde başladı. Erkmen ve Çakır köy üst bölgelerinden 12 kilometrelik yürüyüşün ardından Afyonkarahisar'ın kuş bakışı görüldüğü Gezler Göleti'ne ulaşıldı. Dinlenme molasından sonra Selçuklu Külliyesi, Kureyş Baba Kümbeti müştemilatı gezilerek yürüyüş sonlandırıldı.
ÇAYDOS Kulüp Başkanı Ali Demiral, "Atamızın aziz hatırasına ithaf ettiğimiz yürüyüşümüze beklenenden fazla sporcu katıldı. Yürüyüşümüz zorlu, bir o kadar da keyifli geçti. Molalarımızda kuşburnu ve alıç ağaçların meyvelerinden yedik. Vargit çiçeklerini koklayarak 12 kilometrelik yürüyüşümüzü tamamladık" dedi.