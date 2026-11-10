TÃ¼rkiye AtatÃ¼rk'Ã¼ anÄ±yor: Saat 09.05'te hayat durdu

BARTIN

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete irtihalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde BartÄ±n'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene; Vali NurtaÃ§ Arslan, Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet RÄ±za YalÃ§Ä±nkaya, daire mÃ¼dÃ¼rleri, gaziler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. Meydanda toplananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evredeki cadde ve sokaklarda bulunanlar da saygÄ± duruÅŸuna katÄ±ldÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki pazar yerinde satÄ±ÅŸ yapan kadÄ±nlar, belediye temizlik gÃ¶revlileri, simitÃ§iler ve araÃ§larÄ±ndan inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de AtatÃ¼rk'Ã¼ anmak iÃ§in saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â

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