TÃ¼rkiye AtatÃ¼rk'Ã¼ anÄ±yor: Saat 09.05'te hayat durdu

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Zonguldak'ta vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, vefatÄ±nÄ±n 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde EskiÅŸehir ve KÃ¼tahyaâ€™da dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±.
Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ dalgÄ±Ã§lar, DolmabahÃ§e SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde saygÄ± dalÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete irtihalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Bursa'da hayat durdu. Yollardaki BursalÄ±larÄ±n, saat 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde otomobillerini durdurup, aÅŸaÄŸÄ± inerek saygÄ± duruÅŸunda bulunduÄŸu anlar, dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Edirne, TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±. Trakya'da vatandaÅŸlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
Â
Antalya'da dÃ¼zenlenen COP31 ikinci gÃ¼nÃ¼nde saat 09.05'te COP31 alanÄ±nda, hayat 1 dakikalÄ±ÄŸÄ±na dururken; dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden binlerce yabancÄ± katÄ±lÄ±mcÄ± da saygÄ± duruÅŸuna katÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan biri gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'incÄ± yÄ±lÄ±nda AnÄ±tkabir'de dÃ¼zenlenen devlet tÃ¶reniyle anÄ±ldÄ±. TÃ¶rene, TSK komuta kademesi ile askerler de katÄ±ldÄ±.
Boluâ€™da, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n vefatÄ±nÄ±n 88â€™inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde saat 09.05â€™te sirenlerin Ã§almasÄ±yla birlikte trafikte olan vatandaÅŸlar, araÃ§larÄ±ndan inip saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete irtihalinin 88â€™inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¶renle anÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu saat 09.05â€™te kentin dÃ¶rt bir yanÄ±nda sirenler Ã§aldÄ±. Trafikte olanlar, araÃ§larÄ±nÄ± durdurup inerek saygÄ± duruÅŸunda bulundu. Caddede yÃ¼rÃ¼yen vatandaÅŸlar da sirenlerle birlikte saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete irtihalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde BartÄ±n'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.
Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene; Vali NurtaÃ§ Arslan, Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet RÄ±za YalÃ§Ä±nkaya, daire mÃ¼dÃ¼rleri, gaziler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. Meydanda toplananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evredeki cadde ve sokaklarda bulunanlar da saygÄ± duruÅŸuna katÄ±ldÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki pazar yerinde satÄ±ÅŸ yapan kadÄ±nlar, belediye temizlik gÃ¶revlileri, simitÃ§iler ve araÃ§larÄ±ndan inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de AtatÃ¼rk'Ã¼ anmak iÃ§in saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.Â
Â
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete irtihalinin 88'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sÄ±cak hava balonlarÄ±, AtatÃ¼rk posterleri ve TÃ¼rk bayraklarÄ±yla havalandÄ±.
Kapadokya'da sabahÄ±n erken saatlerinde yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan sepetlerine TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n posterleri ile TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±lan sÄ±cak hava balonlarÄ± peÅŸ peÅŸe gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne yÃ¼kseldi. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde dalgalanan AtatÃ¼rk posterleri ve TÃ¼rk bayraklarÄ±, peribacalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. BÃ¶lgeyi ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turistler tarafÄ±ndan o anlar, cep telefonuyla kaydedildi.Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. KahramanmaraÅŸâ€™ta vatandaÅŸlar saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Ã¶ÄŸrenciler de katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Kilis'te 11. Tugay Komutan TuÄŸgeneral Ayhan Kalender, AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sundu.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde ilk kez dÃ¼zenlenen BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi 31. Taraflar KonferansÄ±'nda (COP31), TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88. yÄ±lÄ±nda saat 09.05'te saygÄ± duruÅŸuyla anÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Yozgat'ta saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. KarabÃ¼k'te vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'nci yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla vatandaÅŸlar 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde araÃ§larÄ±nÄ± durdurarak saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ankara KÄ±zÄ±lay'da vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu. KÄ±zÄ±lay'daki ekranlara AtatÃ¼rk gÃ¶rselleri yansÄ±tÄ±ldÄ±.
Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, 88 yÄ±l Ã¶nce ebediyete intikal ettiÄŸi DolmabahÃ§e SarayÄ±'ndaki odasÄ±nda tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ã‡orum'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunuldu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ä°stanbul MecidiyekÃ¶y'de vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ä°stanbul MecidiyekÃ¶y'de vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ankara'da vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, ebediyete intikalinin 88'inci yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla anÄ±ldÄ±. Ankara'da vatandaÅŸlar, saat 09.05'te sirenlerin Ã§almasÄ±yla saygÄ± duruÅŸunda bulundu. inÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin mesaiye ara verip binanÄ±n en Ã¼st katÄ±nda saygÄ± duruÅŸunda bulunmasÄ± anlamlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.