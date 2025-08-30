Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Zafer Bayramı, Trakya'da coşkuyla kutlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Baran Yazgan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Sezer'in makamında tebrikleri ile süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Kemal Sağlamdemir'in konuşma yaptığı törende daha sonra Edirne Belediyesi halk oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde; askeri birlikte ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin geçişi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

30 Ağustos Zafer Bayramı Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen tören ve programla kutlandı. Tören, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı ise Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Protokolün tören birliklerini selamlaması ve halkın bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



TEKİRDAĞ'DA SAHİL YOLUNDA TÖREN

Tekirdağ'daki törenler, valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra sahil yolundaki programla devam etti. Buradaki programa; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, askeri araç üzerinden halkın bayramını kutladı. Törende ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100 metrelik Türk bayrağı ile geçiş yaptı. Program, askeri birliklerin ve araçların geçiş töreniyle sona erdi.



ÇORLU'DA 3 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenler; Kaymakam Niyazi Erten, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda; belediye tarafından katılanlara 3 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle program sona erdi. Tören sonrasında konuşan Çorlu kaymakamı Niyazi Ertan, güzel bir bayram kutlandığını belirterek, "Yoğun ve coşkulu bir katılım oldu. Güzel bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaptık" diye konuştu.



KIRKLARELİ'NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenerel Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Anıta çelenk sunulan törenin ardından protokol valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kırklareli'deki kutlama programı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki geçit töreniyle devam etti. Geçit töreninde Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle gaziler, protokolü selamladı.