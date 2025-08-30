Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Güncelleme Tarihi:
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçlar, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Etkinlik öncesinde kulüp üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde hazırlandı. Ardından suya giren sporcular, ellerinde Türk bayrağıyla bir süre dalış yaptı. Bayrak açma anları, su altı kameralarıyla görüntülendi.
Etkinliğe; karada 60, su üstünde 30 ve su altında 15 dalgıç olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı da okudu. ANTSAK yetkilileri, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çekerek, kutlamaları sualtında da gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu ifade etti.
Edirne'de 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Baran Yazgan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Sezer'in makamında tebrikleri ile süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Kemal Sağlamdemir'in konuşma yaptığı törende daha sonra Edirne Belediyesi halk oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde; askeri birlikte ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin geçişi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.
KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR
30 Ağustos Zafer Bayramı Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen tören ve programla kutlandı. Tören, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı ise Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Protokolün tören birliklerini selamlaması ve halkın bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
TEKİRDAĞ'DA SAHİL YOLUNDA TÖREN
Tekirdağ'daki törenler, valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra sahil yolundaki programla devam etti. Buradaki programa; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, askeri araç üzerinden halkın bayramını kutladı. Törende ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100 metrelik Türk bayrağı ile geçiş yaptı. Program, askeri birliklerin ve araçların geçiş töreniyle sona erdi.
ÇORLU'DA 3 BİN BAYRAK DAĞITILDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenler; Kaymakam Niyazi Erten, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda; belediye tarafından katılanlara 3 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle program sona erdi. Tören sonrasında konuşan Çorlu kaymakamı Niyazi Ertan, güzel bir bayram kutlandığını belirterek, "Yoğun ve coşkulu bir katılım oldu. Güzel bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaptık" diye konuştu.
KIRKLARELİ'NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU
Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenerel Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Anıta çelenk sunulan törenin ardından protokol valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kırklareli'deki kutlama programı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki geçit töreniyle devam etti. Geçit töreninde Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle gaziler, protokolü selamladı.
Çanakkale'de 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da çelenk töreni düzenlendi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Kordon Boyu'nda kutlama yapıldı.
İlk olarak Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, vatandaşların bayramını kutladı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ise Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi yaptı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Program geçit töreninin ardından sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açıldı.
Ekip, 10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Türk bayrağını suda açarak Ölüdeniz'in manzarası eşliğinde dalgalandırdı. Aynı boyutlardaki başka bir Türk bayrağı da iple kayalıklarda açıldı. Kutlama, dron ile havadan görüntülendi.
Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları, valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Birol Ekici, Valilikte tebrikleri kabul etti. Program, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.
Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, törene katılanların bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra, şiirler okundu. Ardından askeri geçit töreni yapıldı.
Şırnak sokakları, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugayı askerlerinin söylediği ‘En Büyük Türk Atatürk’ sözleriyle yankılandı. Askeri geçit töreni, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'nci yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi.
Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Demet Ceylan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alparslan Koçak, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan Ünoltekin, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, kurum amirler ve siyasi parti temsilcileri ile merkez ilçe kaymakamları katıldı.
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda temsilcileri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol üyeleri, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Bölge halkı da ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.
'ZAFERİN GÜNÜMÜZE KADAR YANSIYAN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLDU'
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende konuşan Topçu Binbaşı Halis Coşkun, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 103’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.
Coşkun konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önderinin liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle de topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır."
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi. Vali Tuncay Akkoyun’un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun’un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tören gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Törene; Vali Tuncay Akkoyun, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Hakan Alev, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE ŞİARI İLE DURMADAN İLERLİYORUZ’
Etkinliklerde spor dalında derece yapan öğrencilere Vali Tuncay Akkoyun madalya takıp kupa takdim etti. Askeri birliklerle İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından program sona erdi. Günün anlam ve önemine ilişkin mesaj yayımlayan Vali Tunca Akkoyun, “Bugün, bağımsızlığımızı ve kahramanlığımızı temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103’üncü yıldönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kat ederken ‘Tam Bağımsız Türkiye’ şiarı ile durmadan ilerliyoruz” dedi.
DERİK'TE COŞKULU KUTLAMA
Derik ilçesinde tören, hükümet konağındaki Atatürk’ün büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Recep Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Celalettin Çimen, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Jandarma Astsubay Uzman Çavuş Nuray Altıner, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kaymakamlık makamında yapılan tebriklerin ardından Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kaş'ta sürdüren milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş'a bağlı Güvercin Adası yakınlarında batırılan tanka dalış yapan Şahika Ercümen, Türk bayrağı açtı.
Yaklaşık 15 metre derinlikteki tanka dalış yapan Şahika Ercümen, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında, "30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda başardım' diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleriyle paylaştı. Ercümen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Vali Ömer Faruk Coşkun,Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören askeri araçta halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreniyle sona erdi.
Sivas kent merkezindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra tören programına geçildi. İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre Müzesi önünde düzenlenen programda; Vali Yılmaz Şimşek, askeri araçla tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı.
Törene; Vali Şimşek'in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenerel Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'la ilgili mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Program, askeri personel, muharip gaziler ve öğrenciler ile jandarma, AFAD ve polis araçlarının geçit töreni ile son buldu. Törene özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği görüldü. Katılımcılar, tören sonunda mavi bereli komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nevşehir'de bazı sıcak hava balonlarının sepetine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı.
Sabah erken saatlerde havalanan hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, balonlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.