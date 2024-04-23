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Tüm yurtta 104. yıl coşkusu: 23 Nisan kutlamalarından renkli manzaralar

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#Bayram#23 Nisan Bayramı
Tüm yurtta 104. yıl coşkusu: 23 Nisan kutlamalarından renkli manzaralar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:07

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Çocuklar 23 Nisan etkinlikleri ile eğlenirken ortaya renkli manzaralar çıktı.

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Bugün tüm yurtta 23 Nisan coşkusu yaşanıyor. Anıtkabir ve Meclis'teki törenle birlikte 81 ilde şehir merkezlerinden köylere kadar çocuklar 23 Nisan'ı kutladı. Gerçekleşen etkinliklerde çocukların dans gösterisi ve konserleri ile renkli görüntüler oluştu. İşte yurttan 23 Nisan manzaraları: 

ÇOCUKLAR BAYRAMI BİLİM ŞOVLARIYLA KUTLUYOR

 

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çocuk bayramı dolayısıyla minikler bilim şovlarıyla eğlenirken 35 atölyede de renkli etkinliklere katılıyor.

BAŞKAN ÖNTÜRK, 23 NİSAN'DA GÖREVİ ŞÜKRÜ EYMEN'E DEVRETTİ

 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Borsa İstanbul İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Şükrü Eymen Kahan’a devretti.

 

ŞAHİN, 23 NİSAN’DA KOLTUĞUNU ÇOCUKLARA DEVRETTİ

 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, çocuklara devretti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE SÖZ HAKKI ÇOCUKLARIN

 

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi öncülüğünde 17 ilçeden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak Bursa’nın geleceğine ilişkin kararlar aldı. Başkan Bozbey, “Çocukların gözüyle dünyayı görmek ve daha güzel bir gelecek kurmak için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İZMİR: SAHNEDE ŞARKI, PARKURLARDA OYUN

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaklaşık 200 çocuğu kampüste düzenlediği 23 Nisan şenliğinde buluşturdu. İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu öğrencileri ve davetli çocuklar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayarak şarkılar söyledi, oyun parkurlarında eğlendi, boyamalar yaptı, sanat ve çevre temalı atölyelerde yeteneklerini sergiledi.

KAYSERİ'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.

BAKAN TEKİN, ÇOCUKLARLA ANITKABİR'DE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM'DE 23 NİSAN TÖRENİ

TBMM'deki 23 Nisan törenleri Atatürk anıtına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çelenk koymasıyla başladı. Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı oundu. Töçrene TBMM başkanvekilleri, Başkan Divanı üyeleri, siyasi parti grupları Grup Başkanvekilleri katıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineÇOCUKLAR BAYRAMI BİLİM ŞOVLARIYLA KUTLUYOR
timelineBAŞKAN ÖNTÜRK, 23 NİSAN'DA GÖREVİ ŞÜKRÜ EYMEN'E DEVRETTİ
timelineŞAHİN, 23 NİSAN’DA KOLTUĞUNU ÇOCUKLARA DEVRETTİ
timelineBURSA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE SÖZ HAKKI ÇOCUKLARIN
timelineİZMİR: SAHNEDE ŞARKI, PARKURLARDA OYUN
timelineKAYSERİ'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
timelineBAKAN TEKİN, ÇOCUKLARLA ANITKABİR'DE
timelineDEVLET ERKANI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
timelineTBMM'DE 23 NİSAN TÖRENİ
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#23 Nisan#Bayram#23 Nisan Bayramı

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