Tüm yurtta 104. yıl coşkusu: 23 Nisan kutlamalarından renkli manzaralar

BURSA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE SÖZ HAKKI ÇOCUKLARIN

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi öncülüğünde 17 ilçeden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak Bursa’nın geleceğine ilişkin kararlar aldı. Başkan Bozbey, “Çocukların gözüyle dünyayı görmek ve daha güzel bir gelecek kurmak için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.