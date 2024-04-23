Tüm yurtta 104. yıl coşkusu: 23 Nisan kutlamalarından renkli manzaralar

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Bugün tüm yurtta 23 Nisan coşkusu yaşanıyor. Anıtkabir ve Meclis'teki törenle birlikte 81 ilde şehir merkezlerinden köylere kadar çocuklar 23 Nisan'ı kutladı. Gerçekleşen etkinliklerde çocukların dans gösterisi ve konserleri ile renkli görüntüler oluştu. İşte yurttan 23 Nisan manzaraları:
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çocuk bayramı dolayısıyla minikler bilim şovlarıyla eğlenirken 35 atölyede de renkli etkinliklere katılıyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu Borsa İstanbul İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Şükrü Eymen Kahan’a devretti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, çocuklara devretti.
Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi öncülüğünde 17 ilçeden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak Bursa’nın geleceğine ilişkin kararlar aldı. Başkan Bozbey, “Çocukların gözüyle dünyayı görmek ve daha güzel bir gelecek kurmak için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaklaşık 200 çocuğu kampüste düzenlediği 23 Nisan şenliğinde buluşturdu. İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu öğrencileri ve davetli çocuklar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayarak şarkılar söyledi, oyun parkurlarında eğlendi, boyamalar yaptı, sanat ve çevre temalı atölyelerde yeteneklerini sergiledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin 104’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
TBMM'deki 23 Nisan törenleri Atatürk anıtına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çelenk koymasıyla başladı. Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı oundu. Töçrene TBMM başkanvekilleri, Başkan Divanı üyeleri, siyasi parti grupları Grup Başkanvekilleri katıldı.