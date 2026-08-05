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Terörsüz Türkiye'de kritik gün | AK Parti'den açıklama: Teklif bugün TBMM'ye sunulacak

Güncelleme Tarihi:
#AK Parti#Meclis#Çerçeve Kanun Teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 12:24

AK Parti, Meclis'te 'Çerçeve Kanun Teklifi' için toplandı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verildi.. Toplantının ardından konuşan Grup Başkanı Güler teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.Yasa teklifi partilere iletildi.

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ABDULLAH GÜLER AÇIKLAMA YAPIYOR

Abdullar Güler: Aziz milletimizi selamlıyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bey, Erkan Akçay Bey ve Filiz hocamız. Abdülhamit Gül Bey ve vekil arkadaşlarımızla birlikte sizleri Meclis Başkanlığı'mıza ilettiğimiz çerçeve yasa hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye; DEM grubuna, CHP grubuna ve Eş Genel Başkanlara teşekkür ediyoruz. HÜDA Par'a ve bağımsız vekillere teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imza ile teklifi Meclis'e arz ettik.

5 Ağustos 2025'te TBMM'de Meclis Başkanlığı başkanlığında komisyon kuruluşundan itibaren ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptı ve 18 toplantı icra etti.

Pek çok kişiyi dinledik. Çok değerli fikirler dile getirildi. Komisyonumuz Şubat ayında çalışmaları tamamladı. Temsilci veren grupları ve temsilciler ile müzakereler sonucu bir rapor ortaya çıktı.

18 Şubat 2026'da bu yayınlandı ortak mutabakat ile. İnternet sitesinde de yer alıyor bu rapor. 6. başlıkta sürece ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili bir başlık var. Komisyonun bir görevi de örgütün silah bırakması ile ortaya çıkacak yasal çerçeveyi belirlemektir. Kritik eşik örgütün silah bırakması. Örgütün kendini tasfiye etmesinin tespit ve teyit edilmesi. Yalnızca ilan edilmesi ile sınırlı değil hukuk ile hayata geçirilmesi için başlangıç noktası olacak.

Raporda toplumsal bütünleşmede silah bırakma ve sonrası için müstakil yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmakta diyor.

Silah bırakanların topluma yeniden kazandırılması, meselenin hukuki siyasi zemine çekilmesi ifade ediliyor.

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DEM PARTİ İMZA ATTI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.

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YILDIZ VE GÜLER GÖRÜŞÜYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında AK Parti Grup Başkanı Güler ile görüşüyor

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ALA'DAN 'ÇERÇEVE YASA' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "çerçeve yasaya" ilişkin, "Hiçbir aksama ya da erteleme yok. Her şey öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Bugün yasa teklifi sunulacak, görüşmeler başlayacak. Meclis tatile girmeden yasanın çıkmasını planlıyoruz." dedi.

Ala, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların ve görüşmelerin sona geldiğini ifade eden Ala, teklifi bugün TBMM'ye sunacaklarını belirtti.

Terörsüz Türkiyede kritik gün | AK Partiden açıklama: Teklif bugün TBMMye sunulacak

Olumlu bir atmosferin olduğunu dile getiren Ala, "Bu sorunu kökten çözüp Türkiye, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecek. Atmosfer ve değerlendirmeler olumlu. Ciddi siyasal ve toplumsal destek var. Bu çalışmalar sonucunda da Türkiye, prangalarından kurtulacak." diye konuştu.

Ala, kanun teklifinin görüşme takvimine ilişkin soru üzerine, "Hiçbir aksama ya da erteleme yok. Her şey öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Bugün yasa teklifi sunulacak, görüşmeler başlayacak. Meclis tatile girmeden yasanın çıkmasını planlıyoruz. Bu da inşallah gerçekleşecek." yanıtını verdi. (AA)

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PARTİLERE İLETİLDİ

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, partilere iletildi.

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"KESİN SAATİ BİLDİRECEĞİZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size saati bildireceğim." yanıtını verdi.

Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını bildirdi.

Terörsüz Türkiyede kritik gün | AK Partiden açıklama: Teklif bugün TBMMye sunulacak

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TOPLANTI 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

AK Parti TBMM Grubu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.

Yaklaşın 1 buçuk saat süren toplantıda milletvekillerine, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

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YAYMAN: İHTİYATLI VE İYİMSERİZ

Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.

Devlet kurumlarının çalıştığını belirten Yayman, "Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiyede kritik gün | AK Partiden açıklama: Teklif bugün TBMMye sunulacak

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