Terörsüz Türkiye'de kritik gün | AK Parti'den açıklama: Teklif bugün TBMM'ye sunulacak

ABDULLAH GÜLER AÇIKLAMA YAPIYOR

Abdullar Güler: Aziz milletimizi selamlıyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bey, Erkan Akçay Bey ve Filiz hocamız. Abdülhamit Gül Bey ve vekil arkadaşlarımızla birlikte sizleri Meclis Başkanlığı'mıza ilettiğimiz çerçeve yasa hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye; DEM grubuna, CHP grubuna ve Eş Genel Başkanlara teşekkür ediyoruz. HÜDA Par'a ve bağımsız vekillere teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imza ile teklifi Meclis'e arz ettik.

5 Ağustos 2025'te TBMM'de Meclis Başkanlığı başkanlığında komisyon kuruluşundan itibaren ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptı ve 18 toplantı icra etti.

Pek çok kişiyi dinledik. Çok değerli fikirler dile getirildi. Komisyonumuz Şubat ayında çalışmaları tamamladı. Temsilci veren grupları ve temsilciler ile müzakereler sonucu bir rapor ortaya çıktı.

18 Şubat 2026'da bu yayınlandı ortak mutabakat ile. İnternet sitesinde de yer alıyor bu rapor. 6. başlıkta sürece ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili bir başlık var. Komisyonun bir görevi de örgütün silah bırakması ile ortaya çıkacak yasal çerçeveyi belirlemektir. Kritik eşik örgütün silah bırakması. Örgütün kendini tasfiye etmesinin tespit ve teyit edilmesi. Yalnızca ilan edilmesi ile sınırlı değil hukuk ile hayata geçirilmesi için başlangıç noktası olacak.

Raporda toplumsal bütünleşmede silah bırakma ve sonrası için müstakil yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmakta diyor.

Silah bırakanların topluma yeniden kazandırılması, meselenin hukuki siyasi zemine çekilmesi ifade ediliyor.