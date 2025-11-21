Son dakika... 'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gidecek.... AK Parti adına İmralı heyetinde yer alacak isim belli oldu

Son dakika... 'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gidecek.... AK Parti adına İmralı heyetinde yer alacak isim belli olduGüncelleme Tarihi:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.
Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.
TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı hatırlatıldı.
Toplantının birinci kısmında komisyon üyelerinin bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."
"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP’nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.
AK Parti, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi.
AK Parti, TBMM Başkanlığına, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Yayman'ın ismini bildirdi.
Hüseyin Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugün almış olduğu İmralı’ya gidiş kararını, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşılıyoruz. Gerçekleşecek İmralı ziyareti, 10 yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır. İmralı'da kurulacak diyalog zemini ve geliştirilecek şeffaf temas kanalları, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından eşsiz bir fırsat penceresi sunmaktadır. Komisyonun İmralı’ya gitmesi Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak; korku siyasetinin yerini birlikte yaşam umudu ve güven alacaktır. Bu görüşme, sürecin şeffaflığını ve samimiyetini pekiştirecek ve toplumun her kesiminin barışın inşasına katılımını güçlendirecektir. Sayın Öcalan ile yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Komisyonun kurulması, sükunet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı’ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla siyasi sorumluluk alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP’e teşekkür ediyoruz" denildi.
"TEREDDÜTLER TOPLUMSAL VİCDANI YARALAR"
Siyasetin esas rolünün, ülkenin ve halkların ortak çıkarını gözetmek ve çözüm üretmek olduğu vurgulanarak, "Bugün alınan bu karar, tam da böylesi bir sorumluluğun nişanesidir. Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir. Bu vesileyle, barış iradesinin güçlendirilmesinde herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün atacağımız cesur adımlar, kardeşlik hukuku içinde bir gelecek kazandıracaktır. Bu ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz. Barışı inşa etmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TBMM Millli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylaması başladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 18. toplantısında, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yaptığı konuşmada, komisyon çalışmalarının resmen başladığı andan itibaren fevkalade hassas, titiz bir çalışmayı hep beraber bugüne kadar getirdiklerini söyledi.
Başından itibaren birkaç temel prensibin hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmeden yollarına devam ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, öyle olduğu için de bu masanın şimdiye kadar dağılmadığını ve oldukça başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.
"Usul esasa mukaddemdir" prensibiyle çalışmalara başladıklarını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatırlarsanız ilk toplantımızda ele aldığımız konu, kendi aramızda işleri nasıl yöneteceğimize dair yönergemizdir. O yönergeyi de oy birliğiyle kabul ederek şimdiye kadar eksiksiz şekilde nasıl karar alınacağı, nasıl toplanılacağı, hangi alanlarda hangi karar yeter sayısına gerek olduğu konuları sarih bir şekilde ilk toplantımızda dile getirilerek usulü belirlemiş olduk. Hiçbir zaman da şimdiye kadar bu usulü zedeleyen, bu usulü aşan en ufak bir uygulama gerçekleştirmedik.
Toplantıların selameti bakımından da özellikle grubu bulunan 5 siyasi partiden birer temsilci arkadaşımızla neredeyse her toplantı öncesinde bazen toplantılardan önce birkaç sefer bir araya gelerek toplantıların sağlıklı şekilde yürütülmesi için ortak zemini oluşturmaya gayret ettik. Burada grubu bulunmayan partilerin temsilcisi arkadaşlarımızın dile getirdikleri bu eleştiriye de katılıyorum ama açıkçası pratik olarak öyle bir imkanımız da olmadı. Dolayısıyla şimdiye kadar belirlediği ilk toplantıdaki usulüne birebir harfiyen uymuş bir komisyonuz ve bugüne kadar da bunun dışında en ufak bir adım atmadık. Bunun altını çizmek isterim. Sizlere de gösterdiğiniz bu hassasiyet dolayısıyla bir kez daha teşekkür ederim."
"TARİHİ SORUMLULUK ANCAK ÇOĞULCULUK ANLAYIŞI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun herhangi bir şekilde ortaya çıkmadığını, tarihi çağrının, dönemin ve sorumluluğun gereği olarak ortaya çıktığını vurguladı.
Her bir komisyon üyesinin bu tarihi sorumluluğun bilincinde hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, "Ne demek tarihi sorumluluğun içerisinde hareket etmek? Odaklanmış olduğumuz barış hedefini mutlaka sağlamaya dönük adımları atmak için gayretle çabaladık ve buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin ya da birkaç siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içerisinde gerçekleşebilir ve bunu da fevkalade ciddi şekilde uygulayarak bugüne kadar getirdik." şeklinde konuştu.
"Demokratik olgunluk" kavramının bugüne kadar üzerinde hassasiyetle durdukları bir başka konu olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Burada arkadaşların birbirinin fikirlerine tahammül etmesinden bahsetmiyorum, olgun bir şekilde dinleyerek, gerektiğinde not alarak ama istifade etmek için sadece onun argümanlarını çürütmek için değil, bir gayret içerisinde olduğunu gördük. Hatta bu yaklaşım sizler tarafından buraya davet ettiğimiz 134 arkadaşımızın sunumları sırasında da ortaya konuldu. Herkes büyük bir olgunlukla tamamına katılmadığı fikirleri dinliyor olsa bile bu fikirlerin hepsini not etti, gerektiğinde sorularını sordu.
Ayrıca, devletimizin güvenlik mekanizmalarını yöneten başta bakanlarımız olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız olmak üzere iki kez gelerek bu komisyonda kapalı oturumlarda verdiği bilgilerin de niçin kapalı oturumlarda konuşulması gerektiğini bizzat müşahede etmiş olduk. Bu süre içerisinde özellikle 17. toplantıdaki bilgilerin fevkalade önemli olduğu, sürecin bundan sonrasının sağlıklı yürümesi bakımından da bizler için fevkalade ciddi notlar olarak önümüzde durduğunu biliyoruz. Süre içerisinde de hem bakanlarımızın hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın sahadaki gelişmelere ilişkin verdiği örnekler, yaptıkları açıklamaların da bizim için oldukça önemli olduğunun altını çizmek istiyorum."
Her konuda yüzde 100 mutabakatın mümkün olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Bu çalışmaların muradı nedir? Ortaya sağlam, hem de komisyonun adında olduğu şekilde milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak. Bu, komisyonun önümüzdeki son düzlükte yerine getireceği en önemli görevlerden birisidir." dedi.
Kurtulmuş, bundan sonraki süreçleri değerlendirmek ve geçen hafta başta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın olmak üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kapalı oturumda verdikleri bilgileri değerlendirmek üzere toplantının sonraki kısmının kapalı olarak devam edip etmemesini oyladı.
Alınan karar doğrultusunda toplantı, kapalı devam etti.
DEM Parti'den CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak" dedi.
KOÇYİĞİT: GİDELİM, BİRİNCİ ELDEN MUHATABINA SORALIM
DEM Partili Koçyiğit, meselenin "siyaset üstü" olduğunu belirterek, "Onun için siyaset üstü bir meseleye, siyaset üstü yaklaşmak ve güncel meseleleri geride bırakmak zorunluluğundayız." dedi.
Komisyonun kurulmasının önemine işaret eden Koçyiğit, "Komisyonumuz, bütün bu gerçekleri ıskalayacak mı yoksa bu gerçeklik ışığında gerçekten elini taşın altına koyacak mı? Gidelim, birinci elden muhatabına soralım, ne düşünüyor, bundan sonrası için nasıl bir çağrı yapacak, bundan sonrası için çözüme dair neler düşünüyor? Bunları konuşalım ve gelip artık hangi yöntemse bunu da bütün komisyonun bilgisine sunalım." ifadelerini kullandı.
"PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesinin, derinleşmesinin mümkün olmadığını" söyleyen Koçyiğit, "Bu büyük bir eksiklik olacaktır." diye konuştu.
Barıştan yana olduklarını belirten Koçyiğit, "Oylamanın açık, gizli, kapalı olmasının bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur. Biz bütünlük olarak Ada'ya gidilmesi, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, çatışmasızlığın, silahların susmasının, operasyonların durmasının ve barışın tesisinin kalıcı hale getirilmesi için her adımın önemli olduğunu vurguladı.
"Mutlaka Komisyon, grubu olan partilerin temsilcilerinin olduğu bir heyetle İmralı'ya gitmelidir, grubu olamayan partiler de kendi isteklerine göre katılabilmelidir." diyen Bayhan, İmralı'da yapılacak görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.
YAPICIOĞLU: NEDEN KOMİSYON ÜYELERİNİN DE SORU SORABİLECEĞİ BİR FORMÜL OLMASIN?
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terör ve şiddetin sona erdirilmesi konusunda bir tereddüt olmadığını; bu sorunun çözülmesi ve milletçe dayanışma içerisinde olunması gerektiğinin tartışma dışı olduğunu vurguladı.
Yapıcıoğlu, "Neden komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir formül olmasın? SEGBİS yönetimi gibi. Mesela görüntülü bağlantı kurarak Abdullah Öcalan dinlenebilir ve komisyon üyelerinin de soru sorması mümkün hale getirebilir." dedi.
Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, komisyonda İmralı Adası'na gidilmesinin konuşulacağını söyleyerek, "Umarım bu ziyaret millet vicdanını yeniden kanatacak birtakım olaylara vesile olmaz." ifadesini kullandı.
Söz konusu ziyarette neyin konuşulacağını soran Altıntaş, "Neyi söylemek istiyor da söyleyemiyor? İmralı'da yeni bir anlaşma masası mı kuracağız yoksa Öcalan'a ve PKK'ya yeni bir meşruiyet kazandırma hesabı içerisinde miyiz?" sözlerini sarf etti.
Altıntaş, komisyonda söz konusu ziyarete yönelik bir oylama yapılması halinde bunun açık olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Komisyonda yapılan oylamada, 18. toplantının kapalı olarak devam etmesi yönünde karar alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıya ara verdi.
CHP'Lİ KOMİSYON ÜYELERİ TEKRAR SALONA DÖNMEDİ
Öte yandan ara sırasında salondan ayrılan CHP'li komisyon üyeleri tekrar salona dönmedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, komisyonun, terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk alanlarında çalışma yapmak için kurulduğunu hatırlattı.
Komisyonun birinci görevinin terör mağdurlarını, bu işten yüreği yanmış anneleri ve bölgede mağdur olmuş insanları dinlemek olduğunu dile getiren Yıldız, bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere terörden doğrudan etkilenen kesimlerin, baro başkanları ve STK'lerin dinlendiğini anımsattı. Bir yandan da çatışma çözüm alanında çalışma yapan akademisyenlerin, uzmanların sürecin yapıcı, sağlıklı ve kalıcı şekilde yönetilmesine yönelik olarak önerilerini dile getirdiğini ifade eden Yıldız, yıllardır Türkiye'de ocaklara ateşlerin düştüğünü, annelerin yüreklerinin dağlandığını söyledi.
"Bu sorun mutlak şekilde çözülmelidir." diyen Yıldız, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattı. Yıldız, terörün sadece güvenlik ve ekonomik alanda değil sosyal adalet ve toplumsal eşitlik alanlarında da sistematik etkiler yarattığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir siyasi irade ortaya koyduğunu, güvenlik, hukuk ve sosyoekonomik alanlarda en kapsamlı adımların atılmasını sağladığını belirten Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" hedefinin de kamuoyunda büyük destek bulduğunu kaydetti.
Feti Yıldız, Bahçeli'nin MHP TBMM Grup Toplantısı'nda İmralı ziyaretine ilişkin sözlerini anımsatarak tam da bu noktada olduklarını söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:
"Gazeteci Elif Çakır'ın yazılarında belirttiği, komisyon üyesi arkadaşımız Mehmet Emin Ekmen Bey'in konuşmalarında değindiği gibi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, elinde balyozla ülkemizin Berlin duvarlarını yıkmaktadır. Barışı bloke eden ne varsa balyozu oraya vurmaktadır. İmralı Adası'na gidilip gidilmemesi konusunda, komisyonumuzda oylama yapılmalıdır. Komisyon çalışmalarının usul ve esasları bellidir. Bu 6. maddede açıkça yazılıdır. Buna göre, kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla, diğer hususlar da toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.. Bu oylamanın kapalı yapılmasından yana olduğumuzu yineliyorum. Eğer arkadaşlar açık yapılması yönünde de irade kullanırlarsa buna da sonuna kadar saygı duyarız. MHP olarak toplumdan, Türk milletinden gizleyeceğimiz hiçbir şey yoktur."
ŞIK: MESELENİN TÜM TARAFLARIYLA GÖRÜŞÜLMESİ DOĞRU VE İLERLETİCİ OLACAKTIR
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı bir yerde hangi partinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşüp görüşmeyeceğinin çok tali kaldığını düşünüyorum. Elbette ki görüşülmeli. Meselenin tüm taraflarıyla görüşülmesi doğru ve ilerletici olacaktır." ifadelerini kullandı.
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, komisyonun bugünkü toplantısının açık olması gerektiğini söyledi.
Kaya, komisyonun bugüne kadarki toplantılarında birçok kişinin dinlendiğini anımsatarak, bugün amaçtan ziyade araçta bir ısrar ve kilitlenme olduğunu söyledi. Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Burada bilgisine başvurulmasında fayda görülen herkesin 51 kişi tarafından dinlenip bilgi sahibi olunarak rapor hazırlanmasının çok daha faydalı olacağını düşündük. Dolayısıyla alternatif yolları da konuşmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Şayet komisyon, aksi kanaatle bir alt komisyon kurularak veyahut temsilcilerden oluşan bir komisyon kurarak buraya fiziken gelme imkanı olmayan kişilerin dinlenmesine karar verilecekse, onların da tam bir tutanak altına alınıp, daha sonra buradaki 51 milletvekili arkadaşımızla hiç sansüre uğratılmadan paylaşılarak onların da en azından bu süreçteki komisyon üyeliklerinin hakkını vermesini temin etmesi gerektiğini düşünüyoruz."
AKSAKAL: SEGBİS ARACILIĞIYLA TÜM KOMİSYON ÜYELERİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP olarak 1999 yılında Bülent Ecevit başbakanlığında 66 milletvekili ile tek başına kurulan 56. hükümet döneminde PKK elebaşının yakalanarak bağımsız yargıya teslim edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:
"Esasen ne söyleyecekse hepsinin o tarihteki mahkeme tutanaklarında var olduğuna inanmaktayız. Ancak, bu şahsın aradan geçen 25 yıldan sonra değişen ve farklılaşan görüşleri de olabilir anlayışıyla yeniden dinlenmesi taleplerini de saygıyla karşılıyoruz ama bunun komisyon üyelerinden birkaç tanesinin İmralı'ya gitmesi şeklinde sağlanması, en başta bu sürecin ruhuna ve özüne aykırı olarak gitmeyen komisyon üyelerinin anlatılacakları doğrudan öğrenmek şeklinde değil, üçüncü kişilerin anlatımı ya da yazılacak tutanak metinlerinden vakıf olmaları şeklinde sonuçlanacak."
Komisyonda bugüne kadar bir kişinin dinlenmesi konusunda oylama yapılmadığını anımsatan Aksakal, "Herhangi bir tartışma veya oylamaya gerek duyulmadan bu kişinin dinleme işlemi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tüm komisyon üyelerinin önünde gerçekleştirilebilir. Bu durumda hem devletin manevi şahsında hem de Meclisimizde temsil edilen siyasi partilerimizi destekleyen halk tabanında oluşabilecek rahatsızlığın önüne de geçmiş olur." diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MİT Başkanı, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının görüşlerini ve bilgilerini kendileriyle paylaştıkları toplantıların, "devletin güvenliğiyle ilgili önemli ve zaman zaman gizli kalması gereken bilgiler verilir anlayışı" çerçevesinde kapalı yapılmasını desteklediklerini belirtti.
"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının kapalı ve milletimizden gizlenerek yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim." diyen Emir, "Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bunu, bugüne kadarki komisyona davet edilen kişilerin olağan bir şekilde davet edilmesi gibi değerlendirmek olanaksızdır. Bir heyetin, anlaşılıyor ki 5 kişilik bir heyetin eğer bir ziyaret yapması planlanıyorsa bunun da mutlaka yine yönergemiz gereğince oylamayla yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.
Meselenin Meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon marifetiyle milletten bir şey saklanmadan, şeffaflıkla konuşulması ve çözümü fikrinin sahibi olduklarını söyleyen Emir, "Bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye'yi inşa etmenin kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olacağız." diye konuştu.
"İMRALI'YA GİDECEK KOMİSYON HEYETİNE PARTİMİZDEN ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"
"Çözüm üretilmesi gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur." diyen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elbette sürece katkı verecek her görüş kıymetlidir. Bu amaçla devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte, milletvekillerinden oluşan bir heyet de adaya gidip gelmektedir. Komisyonumuzda 11 partiden 51 milletvekili bulunmaktadır ama komisyonumuzun Başkanı bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi mümkündür. Bu doğrultuda AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz."
Emir, komisyon toplantısının kapalı yapılmasına ilişkin oylamada 'hayır' oyu vereceklerini belirtti.
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 18. toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 5 Ağustos'tan bu yana süren titiz ve gayretli çalışmalarla 17 oturumda konuyla ilgili görüşü olan Türkiye'deki bütün çevreleri, kanaat sahiplerini dinleme imkanı bulduklarını söyledi.
Dinlemelerin her birinin komisyon üyelerinden ve partilerden gelen teklifler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, "Şimdi bu toplantıda, bundan sonraki sürece ilişkin, artık herhalde çok fazla toplanacağımız bir durum kalmadı, bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17 toplantıda ele alınan her birisi fevkalade hayati önemi haiz olan, gerek bakanlarımızın gerek MİT Başkanımızın bize yaptıkları bilgilendirmeler çerçevesinde o konuların ele alınması, bundan sonraki sürece ilişkin bazı konuların açık bir şekilde burada net bir şekilde konuşulabilmesi, atılacak adımların konuşulabilmesi bakımından bundan sonra toplantının kapalı oturum şeklinde yapılmasını oylarınıza sunacağım ve kapalı oturum şeklinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra komisyon üyelerine söz verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş' gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Yıldız, "Olumlu bir yönde 'tamam' kararı çıkar. Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız; ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz; ama kendi takdirleri. Elbette oy birliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli; ama onlar olmasa da biz gideriz. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahminimce her partiden 4-5 milletvekili olur. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" dedi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.
Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu soru artık yanıt buluyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün tekrar toplanacak ve İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak.
OYLAMA NASIL OLACAK?
Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı’ya ziyaret konusunda da “nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)” aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren “kapalı toplantıyı” kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar “gizli” nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı’nca kamuoyuna duyurulacak.