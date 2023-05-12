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TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları

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#TBMM#Ankara#28'Nci Dönem
TBMMde 28inci dönem hazırlıkları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 16:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönem hazırlıkları kapsamında seçilecek milletvekilleri için kayıt masaları kuruldu. Aday listelerinde bulunmayan 27'nci dönem milletvekillerine odalarını boşaltmaları çağrısı yapıldı.

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TBMM'de, 14 Mayıs seçimleri sonrası başlayacak 28'inci dönemle ilgili hazırlıklar başladı. Bu kapsamda; Meclis Şeref Holü'nde kayıt masaları kuruldu. İlk kez seçilecek milletvekilleri için 'Milletvekili Kılavuzu' hazırlandı. Milletvekillerinin sosyal hakları ile ilgili bilgilendirildiği kılavuz, 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kayıt masalarına bırakılacak. Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclis'e gelecek milletvekillerini 3 giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Milletvekili aday listelerinde yer almayan milletvekillerinden, odalarını 14 Mayıs'a kadar boşaltmaları istendi. Ayrıca, Meclis başkan vekilleri, komisyon başkanları, grup başkanları, grup başkan vekillerine tahsis edilen makam araçları da TBMM'ye iade edildi. 

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#TBMM#Ankara#28'Nci Dönem

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