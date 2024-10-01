TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İsrail terörü Suriye’ye sıçrayacak

'İSRAİL TERÖRÜ SURİYE’YE SIÇRAYACAK'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





Bu sadece bölgede küçücük devlet olan Netanyahu çetesinin işgalciliğinden ibaret değil. ABD’nin, İngiltere’nin politikalarında değişikliğe gitmesi gerekiyor. İsrail’in devlet terörü bölgeye yayılacaktır. Gazze ile başlayan süreç Gazze ile Lübnan ile bitmez, Suriye’ye yayılacaktır. BM’de Netanyahu harita ile yeni hedefler gösteriyor.

Eğer demokrasiyi Netanyahu getirecekse dünyanın vay haline. O haritanın içinde Türkiye’de var. Bir velayet savaşları halinde gitti. ABD’nin ve Batı’nın vekalet örgütü PKK/PYD. Kabul edilebilir bir şey değil ABD açısından.





Nasrallah ve Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili bir şey yapılamadı, kınandı. İran'ın İsrail'e yanıt kabiliyeti yok. ABD’nin İsrail’in PKK’yı taşeron örgüt olarak kullandığını görüyoruz. Netanyahu kim bizi tehdit ederse sonuna kadar gideriz dedi. PKK-PYD hariç. Biz Türkiye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz.





'ESAD’IN GELİŞMELERİ GÖREBİLDİĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Esad’ın gelişmeleri görebildiğini ümit ediyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için önemli diyorduk. Biz her aşamada gerekli teşebbüslerde bulunuyoruz.

Türkiye ile Mısır ilişkilerinin de güçlendirilmesi stratejik. Meclis seviyesine taşıyalım istedik. İlişkiler yakın dönemde daha da gelişecek.