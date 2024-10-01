TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İsrail terörü Suriye’ye sıçrayacak

Güncelleme Tarihi:
TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı öncesi siyasetin önde gelen isimleri CNN TÜRK'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu sadece bölgede küçücük devlet olan Netanyahu çetesinin işgalciliğinden ibaret değil. ABD’nin, İngiltere’nin politikalarında değişikliğe gitmesi gerekiyor. İsrail’in devlet terörü bölgeye yayılacaktır. Gazze ile başlayan süreç Gazze ile Lübnan ile bitmez, Suriye’ye yayılacaktır. BM’de Netanyahu harita ile yeni hedefler gösteriyor.
Eğer demokrasiyi Netanyahu getirecekse dünyanın vay haline. O haritanın içinde Türkiye’de var. Bir velayet savaşları halinde gitti. ABD’nin ve Batı’nın vekalet örgütü PKK/PYD. Kabul edilebilir bir şey değil ABD açısından.
Nasrallah ve Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili bir şey yapılamadı, kınandı. İran'ın İsrail'e yanıt kabiliyeti yok. ABD’nin İsrail’in PKK’yı taşeron örgüt olarak kullandığını görüyoruz. Netanyahu kim bizi tehdit ederse sonuna kadar gideriz dedi. PKK-PYD hariç. Biz Türkiye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz.
'ESAD’IN GELİŞMELERİ GÖREBİLDİĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'
Esad’ın gelişmeleri görebildiğini ümit ediyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için önemli diyorduk. Biz her aşamada gerekli teşebbüslerde bulunuyoruz.
Türkiye ile Mısır ilişkilerinin de güçlendirilmesi stratejik. Meclis seviyesine taşıyalım istedik. İlişkiler yakın dönemde daha da gelişecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İsrail’in vahşice bombardımanı 1 yıldır her alanı ciddi manada yok etme yönündeki saldırı devam ediyor. Azgınlaşmış, yaptırıma tabi olmayan Netanyahu kabinesi saldırılara devam ediyor. Şimdi Beyrut’a yöneldiler. İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar. Şu an Gazze diye bölge yok. Yüzde 90’ı yıkılmış şehirden bahsediyoruz. BM gibi artık anlamı kalmayan bu yapılarla ilerleme imkanı yok. Sadece çıkar çevrelerinin hizmetkarı olmuş. Bugüne kadar tiyatro oynanmış. İşlerine geldiğinde insan hakları dediler. BM Güvenlik Konseyi adete seyrediyor.
TOPLUMDAKİ CEZASIZLIK ALGISI
Yetki analizlerini iyi yaparak. Mahkum kişinin ıslahını sağlayacak güçlü bir çalışma ortaya konulacak. Toplumun beklentisini de biliyoruz. Ceza alanın bir müddet hapiste olmasına yönelik çalışma var.
'50’Lİ YAŞLARDA EMEKLİLİK DÜŞÜNÜLEMEZ'
2024-25 yılı için bazı farklılıklar oluşacağına yönelik çalışma olduğu bilgisi geldi. Bazılarında ufak farklar olduğu söyleniyor. Rapor çıkarsa adil eşit düzenlemeyi hayata geçiririz. Ortak çalışma yürütüyoruz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa değerlendireceğiz. 50’li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50’li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor.