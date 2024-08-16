TBMM, Can Atalay için toplanacak... AK Partili Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek karar yok

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:
2 tane karar vermiş bulunuyor. İptal davası açanlar CHP Özgür Özel ve diğer vekillerin imzasıyla verilen dilekçe. Bazı kafa karışıklığı var. Talep konusu nedir? İptal davasını açanlar iptal davasının konusunu nasıl ifade etmişler. Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olmasının tespiti ile yürürlüğün durdurulması talebinde bulunulmuştur. Bu bir talep. AYM değerlendirmesini yapmış. Oy çokluğuyla "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmiş.
Anayasa Mahkemesi (AYM) anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. AYM kendi içtihatını ‘yok’ saymıştır, anayasanın 85. maddesine ‘aykırı’ işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir.
Toplantı yeter sayısı sağlanırsa içeri gireceğiz.
9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.
Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı bugün yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nu, Bekir Bozdağ yönetecek.
ANAYASA KARARI
Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.
Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.
Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.