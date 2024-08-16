TBMM, Can Atalay için toplanacak... AK Partili Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek karar yok

AK PARTİLİ GÜLER: ORTADA HUKUK ZEMİNİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BİR KARAR YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:





2 tane karar vermiş bulunuyor. İptal davası açanlar CHP Özgür Özel ve diğer vekillerin imzasıyla verilen dilekçe. Bazı kafa karışıklığı var. Talep konusu nedir? İptal davasını açanlar iptal davasının konusunu nasıl ifade etmişler. Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olmasının tespiti ile yürürlüğün durdurulması talebinde bulunulmuştur. Bu bir talep. AYM değerlendirmesini yapmış. Oy çokluğuyla "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmiş.

Anayasa Mahkemesi (AYM) anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. AYM kendi içtihatını ‘yok’ saymıştır, anayasanın 85. maddesine ‘aykırı’ işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir.

Toplantı yeter sayısı sağlanırsa içeri gireceğiz.