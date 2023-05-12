Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Yangın#Polis
Sultanbeylide gecekondu alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 16:57

İstanbul Sultanbeyli'de gecekonduda yangın çıktı. Alevler bitişikte bulunan 3 katlı binaya sıçramadan söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Hatice Şahin, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler bitişikte bulunan 3 katlı binaya sıçramadan söndürüldü. Şahin, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI

Yangını gören bir mahalle sakini "Çıktım baktım burası yanıyor. Bu teyze içeride kaldı çıkartıyorum ama o çıkmak istemedi. Çıkardım kendisini birkaç arkadaş da bana yardım etti." diye konuştu.

YANGIN KAMERADA
YANGIN KAMERADA

Gecekonduda başlayan yangının görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineO ANLARI ANLATTI
timelineYANGIN KAMERADA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Yangın#Polis