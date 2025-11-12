Son dakika...Yüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Son dakika...Yüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldıGüncelleme Tarihi:
Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze "20. şehidimiz de bulundu. Çok önemliydi onu aramak ve bulundu. İşlemler yapılacak ve naaşlar Türkiye'ye gönderilecek." ifadelerini kullandı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağındaki son şehidin naaşına ulaşıldı. Düşen uçakta arama çalışması tamamlandı.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır"
Türkiye, Azerbaycan dönüşü Gürcistan sınırında düşen C-130 nakliye uçağındaki şehitlerine ağlıyor.Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan karakutu çözecek.
CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge Programı'nda Fulya Öztürk, Gürcistan'da düşen askeri uçağın karakutusunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Fulya Öztürk şöyle dedi: “Çalışmalar hızlı ilerliyor. Kara kutudan elde edilecek veri, bilgiler açılacak, dinleme yapılacak, deşifresi yapılacak. Ve aslında neler yaşandığını uçağın içinde çok daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla karakutunun Türkiye'ye gönderildiğini, Türkiye'de olduğun an itibariyle söyleyelim. Bu bilgi önemliydi. Süreç hem soruşturma... Çalışmalar hızla ilerliyor. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken karakutu teslim edilmişti. Gürcistan'daki Türkiye heyetine, Türk askeri yetkililere. Askeri yetkililerimiz de Türkiye'ye kara kutuyu ulaştırdılar. Şu an Türkiye'de.”
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait askeri kargo uçağı ile ilgili çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.
Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor.
Kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Paylaşımda, çalışmalara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Azerbaycan ve Gürcistan medyası düşen askeri uçağımızın kara kutusunun bulunduğunu yazmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada iddiayı doğruladı.
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı.
Uçak bakım personeli şehitler, üsteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevler üstleniyordu.
Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil 20 askeri personelin arasında olan Şehit Üsteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut, Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan, Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuşlar Cem Dolapci ile Emre Sayın Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu.
CNN TÜRK Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk, bir şehit askerin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, ülkesinde düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı ile ilgili uluslararası soruşturma ekibi oluşturduklarını ve ekipte Türk yetkililerin de bulunduğunu belirterek, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor." dedi.
Geladze, Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen TSK'ya ait askeri nakliye uçağıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybeden askerler için taziye dileğinde bulunduğunu belirten Geladze, bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Geladze, "Uluslararası soruşturma ekibi oluşturduk. Ekipte Türkiye'den yetkililer de yer alıyor. Onlar tüm gece boyunca olay yerinde çalıştı ve soruşturma sürecine aktif şekilde katıldı." dedi.
Geladze, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor. Aşamalar ilerledikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaza nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu söyleyen Geladze, "Uçağın parçaları geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle Gürcistan Silahlı Kuvvetleri de çalışmalara destek veriyor çünkü insan gücü bu süreçte çok önemli." şeklinde konuştu.
Geladze ayrıca Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiğini aktardı.
CNN Türk Özel Habeler Müdürü Fulya Öztürk askeri kargo uçağının düştüğü alanda ekip sayısının arttığını söyleyerek yaşananları anlattı;
"Uçağın 3 parçaya ayrıldığı ve 3 noktada olduğu belirtiliyor. Ben kuyruğu ve burun kısmını görmedim. Onların da dağın arkasında olduğu bilgisini aldım. Şu anda enkaz parçasından ziyade naaşların alınması konusu yani detay bu…Çok sayıda ekip yürüyor. Sürekli bir hareket var şu an bölgede. Bulunduğum yerde bir ev yok yaşam alanı yok onu belirtelim uçağın düştüğü yerde herhangi bir ev yok ama dağın arkasında küçük bir kasabanın olduğu söyleniyor. Bazı görgü tanıkları ses duyduklarını söylüyorlar. Sabah saatlerinde ona yakın askeri araç geldi buraya. O araçların içi asker doluydu o askerler de aramalara katıldı. Onlar mesela arazinin daha uzak noktalarına gittiler. Yani daha çok odaklandıkları yer önümüzdeki dağ ve dağın arkası onu biliyoruz artık net bir şekilde ve buradan da bazı deliller de toplandı ve bazı yani emareler diyelim toplandı. Yani her türlü ihtimal değerlendiriliyor arazide çok soru işareti var niye düştüğüne dair yani uçak düşerken havada bir yangın yok.
Havada bir patlama yok, yangın yok, düştükten sonra yangın başlıyor ve bir patlama sesi duydukları söyleniyor buradaki vatandaşlar. Bu dağın arkasında küçük bir kasabada bir çobanın o görüntüyü çektiği söyleniyor uçağın düşme anına dair. Bu çalışmalar öyle bugün bitecek gibi de görünmüyor açıkçası zaten ilk etapta bütün şehitlerimizin aziz şehitlerimizin naaşlarının alınması Türkiye’ye uğurlanması öncelikle bu aşamanın gerçekleşmesi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi isteniyor."
Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.
Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
