Son dakika...Yüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDA İNCELEME BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."



