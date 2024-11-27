Son dakika: Yenidoğan çetesi davasında hastane başhekimi ve hemşirelerden dikkat çeken ifadeler

'YENİDOĞANLA İLGİLİ DANIŞMAN ALMAK İSTEDİK'

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi sanık Ahmet Atilla Yılmaz da duruşmada savunma yaptı. Yılmaz savunmasında, "Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Neredeyse 20 yıl devlette cerrah olarak çalışmış bir insanın SGK’yı dolandırması mümkün değildir. Bir başhekimin hastanenin cirosunu artırma kaygısı olmaz. Çok şükür ki bu iddianamede bebeklerin vefatı üzerinden sorgulanmıyorum.





Dört kız çocuğu babası olarak böyle bir suçlama bana yöneltilmediği için minnettarım. En çok üzüldüğüm şey sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durum ve onlara bakış. Beylikdüzü Medilife ve Bağcılar Medilife hastanelerinin arasında, vicdani sorumluluğu daha çoktur.





Beylikdüzü Medilife Hastanesi, önemli sanıkların da aralarında olduğu bölgesinde iyi algılanan, yenidoğan servislerinde yeterince yoğun bir hastanedir. Hastanemizde 7 çocuk doktoru var akşam nöbetlerinde 11 hekim var. Yenidoğanda çalışmak kolay değildir. Uzun vadeli bir iş değildir. Yenidoğanla ilgili danışman almak istedik çünkü, telefonu hemen hemen her hastaya veririm, hastalar için ve hekim için önemlidir" dedi.







Yılmaz savunmasının devamında, "Bağcılar ve Beylikdüzü Medilife arasında fark, işletmeleri farklı, ekonomik bir bağlantımız olmadı. Bağcılar ayrı bir grupta isimleri aynı ama yönetim kurulları çok farklı.





Danışmanlıkla görüşmeleri, doktor görüşmelerini genelde ben de yaparım zamanım oldukça. Yönetim kurulundan isteğim, yenidoğan için tecrübesi olan birinin hizmet vermesi gerektiğinde tecrübelerinden faydalanabileceğimiz danışman almak istedik bu durumu da yapmak çok zordur. Fırat Sarı, İlker Gönen’i tanırım. İlker Gönen ile hasta güvenliği hakkında konuşurduk. Benim için önemli olan hasta güvenliğidir. İlker Gönen’le bir konuşmamı hatırladığım kadarıyla yenidoğanın çok önemli olduğunu söylemişimdir" dedi.