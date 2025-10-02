Son dakika... Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına art arda tepkiler: İnsanlığa karşı işlenmiş suç

Son dakika... Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına art arda tepkiler: İnsanlığa karşı işlenmiş suçGüncelleme Tarihi:
Son dakika... Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına art arda tepkiler: İnsanlığa karşı işlenmiş suçGüncelleme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer uluslararası sulardır. Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler’in bütün kurallarına uygun bir şekilde her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır. Buna asla mâni olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır.
"NETANYAHU VE ÇETESİ YALNIZLAŞMA DEVAM EDECEK"
Saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca İsrail bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da ortaya koymaktadır. En son birleşmiş milletler Genel Kurulu’nda soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri temsil eden neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegelerin salonu terk etmesi açık bir protesto ortaya koymaları öyle görünüyor ki İsrail’in eli kanlı hükümetini akıllandırmamıştır.
Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin içinde olmaması hatta dahası bunlarla aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacaktır.
"SUMUD'A YAPILAN SALDIRI İSRAİL'İN KENDİ ALEYHİNE DÖNECEKTİR"
Dolayısıyla Sumud’a yapılan bu saldırı aslında İsrail’in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Dün akşamdan itibaren dünyanın birçok yerinde İsrail’e karşı İsrail Hükümetine karşı bu nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş ve önümüzdeki dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı Ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından Sumud’a yapılan saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır.
Bir kez daha Sumud filosuna destek verenlere insanlık adına teşekkür ediyorum. Bu faaliyet tamamıyla sivil olarak başladı sivil olarak hedefine ulaştı. Gemilerin bir kısmının Gazze kıyılarını görecek kadar ilerlemesi insanlık cephesinin açık bir başarısıdır.
Bundan sonra dünya siyaseti mazlum Filistin halkının lehine işleyecek ve bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde diğer tüm insanlık suçlarının hesabı sorulduğu gibi Sumud’a karşı yapılan insanlık dışı hukuk dışı uygulamanın hesabı uluslararası mahkemelerde sorulacaktır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar.
İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.
Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İnsanlığın Evi Gazze”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi.
Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Gazze’ye nefes ve umut taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale, insanlığın ayaklar altına alınmasıdır.
Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu, tek amacı Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan sivil gönüllüleri rehin alan İsrail, hukuka ve insanlığa karşı işlediği suçlarına devam etmektedir.
Küresel Sumud Filosuna yapılan bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum.
Dünya artık bu barbarlığa sessiz kalmamalı, adaletin ve insanlığın yanında yer almalıdır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze’nin masumlarına insani yardım götüren Sumud Filosuna uluslararası sularda saldırdı.
İsrail yönetimi, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak verecek.
İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek.
Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Sumud filosu amacına ulaşmıştır.
İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır.
Soykırımcı İsrail yönetiminin sadece yardım götüren bu teknelere uluslararası hukuka aykırı müdahalesi suçtur ve Dünya bu müdahalenin karşısında durmalıdır.
Ama bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir:
Abluka kırılmıştır.
İsrail zulmüne, yüzyılın soykırımına sessiz kalmayan, o küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan Sumud filosunu, canı pahasına o teknelere binerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan herkesi gönülden selamlıyorum.
Biz biliyoruz ki; eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.
Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır.
Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir.
İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.
İsrail’in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.
Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.
İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir.
Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, saldırının sadece Küresel Sumud Filosu'nu hedefe almadığına dikkati çekerek, "Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir." ifadelerini kullandı.
Bolat da İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları ifade etti:
"İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan sivil aktivistler ve gönüllülere karşı uluslararası sularda yürüttüğü saldırgan tutum kabul edilemez. Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail ve yönetimi uluslararası mahkemelerde bunun hesabını verecektir.Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Türkiye olarak, Gazze'nin, Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."
Bakan Uraloğlu da Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınadığını bildirerek, şunları kaydetti:
"İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin'in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz."