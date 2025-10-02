Son dakika... Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına art arda tepkiler: İnsanlığa karşı işlenmiş suç

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BARBARCA SALDIRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer uluslararası sulardır. Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler’in bütün kurallarına uygun bir şekilde her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır. Buna asla mâni olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır.

"NETANYAHU VE ÇETESİ YALNIZLAŞMA DEVAM EDECEK"

Saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca İsrail bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da ortaya koymaktadır. En son birleşmiş milletler Genel Kurulu’nda soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri temsil eden neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegelerin salonu terk etmesi açık bir protesto ortaya koymaları öyle görünüyor ki İsrail’in eli kanlı hükümetini akıllandırmamıştır.

Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin içinde olmaması hatta dahası bunlarla aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacaktır.

"SUMUD'A YAPILAN SALDIRI İSRAİL'İN KENDİ ALEYHİNE DÖNECEKTİR"

Dolayısıyla Sumud’a yapılan bu saldırı aslında İsrail’in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Dün akşamdan itibaren dünyanın birçok yerinde İsrail’e karşı İsrail Hükümetine karşı bu nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş ve önümüzdeki dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı Ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından Sumud’a yapılan saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır.

Bir kez daha Sumud filosuna destek verenlere insanlık adına teşekkür ediyorum. Bu faaliyet tamamıyla sivil olarak başladı sivil olarak hedefine ulaştı. Gemilerin bir kısmının Gazze kıyılarını görecek kadar ilerlemesi insanlık cephesinin açık bir başarısıdır.

Bundan sonra dünya siyaseti mazlum Filistin halkının lehine işleyecek ve bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde diğer tüm insanlık suçlarının hesabı sorulduğu gibi Sumud’a karşı yapılan insanlık dışı hukuk dışı uygulamanın hesabı uluslararası mahkemelerde sorulacaktır.