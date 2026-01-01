Son dakika... Türkiye Gazze için yürüyor! Sabahın erken saatlerde yoğun katılım

Son dakika... Türkiye Gazze için yürüyor! Sabahın erken saatlerde yoğun katılımGüncelleme Tarihi:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.
Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.
Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.
ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi.
Buraya çok ciddi bir vicdan seli aktığını söyleyen Ceylan, "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar." ifadelerini kullandı.
Ceylan, "Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için." şeklinde konuştu.
Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.
Çeşitli yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.
Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Gazze için toplanan kalabalığın sokaklara sığmadığını kaydeden Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da güçlü bir sesle Gazze'nin kurtuluşuna nasıl katkı sağlarız, dünyaya sesimizi nasıl duyururuz bunun gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır. Dünyada çok büyük bir uyanış olmuştur. Biz bunu esnetmeden sıkı tutmaya devam edeceğiz ve inşallah Gazze'nin kurtuluşunu beraber görmüş olacağız."
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Sultanahmet'te toplanarak Galata Köprüsü'ne yürüyenler havadan görüntülendi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yapmış olduğu çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı;
"İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebileceğini operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların girmesi kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da Sivil yerleşimcilerin Filistin'lilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı saat 8.30'da şehitlerimize rahmet Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 7'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan:— Bilal Erdoğan FP (@bilalerdogan_TR) December 30, 2025
"Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz."
-Galata Köprüsü
-1 Ocak 2026
-08.30#GazzeÇağrısı pic.twitter.com/LyVtbJRY2w
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.
