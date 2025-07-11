Hürriyet Kuzey Irak’ta... Silahlar böyle bırakılacak

Terörsüz Türkiye’de ilk adım bugün atılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra ilk kez silah bırakacak. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bir grup PKK’lı bugün silahlarını teslim edecek. Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalında Kandil’e yakın bölgede teslim alınacak silahlar, kaydedildikten sonra imha edilecek. PKK’nın silah bırakması başta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı kentlerde olmak üzere bölgede de sevinçle karşılandı. PKK’nın varlığının son bulmasıyla Kuzey Irak’ta boşaltılan 240 köye ve geniş kırsal alana sivillerin dönüşü olacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın siyasiler, “Yeni süreci en az Türkiye kadar yakından takip ediyoruz. PKK’nın önce kendisini feshetmesini, şimdi ise silah bırakacak olmasını olumlu karşılıyoruz, bölge için tarihi bir adım olarak görüyoruz” dediler. Hürriyet, Erbil ve Süleymaniye’de gelişmeleri takip etti.