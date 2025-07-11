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CANLI Son dakika... 'Terörsüz Türkiye'de tarihi gün! CNN Türk görüntüledi: Konvoy yolda

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Terör Örgütü PKK#Silah Bırakma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 08:30

Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. CNN Türk tarihi günden ilk görüntülerini ekranına taşıdı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği görüldü.

Heyetler yolda

Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden heyet araçlarından yeni görüntüler geldi. Güzergahta güvenlik güçlerince yoğun önlem alındığı görüldü.


Yüzlerce gazeteci alanda bekliyor

CNN Türk muhabir Ümit Uzun Süleymaniye'den yaptığı canlı yayında "30 ila 44 arasında teröristin silah bırakması bekleniyor. İlk başta imha edilecek dedi, daha sonra yakılacağı söylendi ancak henüz net değil. İlerleyen saatlerde belli olacak " dedi.

Hem yerel hem uluslararası basından yüzlerce gazetecinin kendilerine ayrılan alanda beklediğini belirten Uzun, basın mensuplarının silah bırakılacak alana alınmayacağını, içeri kamera ve fotoğraf makinesi girmeyeceğini söyledi. Gazeteciler şu anda kendilerini alıp alana götürecek otobüsü bekliyor. Alanda gazetecilerin süreci takip etmesi için bir platform kurulacağı belirtiliyor. 11.45-14.00 arası görüntülerin paylaşılacağı söylenildi. 

Konvoy yola çıktı! İlk görüntüler geldi

Erbil'den hareket eden büyük bir konvoy Süleymaniye yolunda görüntülendi.

CNN Türk yayınına katılan gazeteci Zeki Gümüş ise görüntüleri değerlendirirken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın süreçle ilgili ne kadar dikkatli ve organize olduğuna dikkat çekti.

MİT'in daha önce uluslararası esir takaslarına aracılık yaptığını belirten Gümüş, kurumun bu süreci de alnının akı ile götürdüğünü belirtti.




Irak, Türkiye ve Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek
Irak, Türkiye ve Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek

Silah bırakacak olan grubun başında PKK’nın üst düzey yöneticilerinden birinin olacağı ifade ediliyor. Bunun örgüt tabanına yönelik olarak Kandil’in silah bırakma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olacağı söyleniyor. Silah bırakma sırasında Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminden istihbarat yetkilileri de bulanacak. Silah bırakan grubun, “Demokratik siyasete hazırız” mesajını vereceği söyleniyor. Silah bırakan grup Irak içlerine dağılacak. Kandil’den bir grubun silah bırakmasıyla birlikte, PKK silah bırakmış olmuyor. Sadece silah bırakma süreci başlamış oluyor. Sürecin devamı çok daha önemli. Bir aksilik olmazsa silah bırakma süreci Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonunda 40-50 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek.

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Hürriyet Kuzey Irak’ta... Silahlar böyle bırakılacak
Hürriyet Kuzey Irak’ta... Silahlar böyle bırakılacak

Terörsüz Türkiye’de ilk adım bugün atılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra ilk kez silah bırakacak. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bir grup PKK’lı bugün silahlarını teslim edecek. Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalında Kandil’e yakın bölgede teslim alınacak silahlar, kaydedildikten sonra imha edilecek. PKK’nın silah bırakması başta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı kentlerde olmak üzere bölgede de sevinçle karşılandı. PKK’nın varlığının son bulmasıyla Kuzey Irak’ta boşaltılan 240 köye ve geniş kırsal alana sivillerin dönüşü olacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın siyasiler, “Yeni süreci en az Türkiye kadar yakından takip ediyoruz. PKK’nın önce kendisini feshetmesini, şimdi ise silah bırakacak olmasını olumlu karşılıyoruz, bölge için tarihi bir adım olarak görüyoruz” dediler. Hürriyet, Erbil ve Süleymaniye’de gelişmeleri takip etti.

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Örgütün 47 yıllık kanlı tarihi
Örgütün 47 yıllık kanlı tarihi

Günümüze kadar on binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacak terör süreci de böylece başladı.

- PKK 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis köyünde kuruldu. İlk eylemini ise 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırıyla yaptı.

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHeyetler yolda
timelineYüzlerce gazeteci alanda bekliyor
timelineKonvoy yola çıktı! İlk görüntüler geldi
timelineIrak, Türkiye ve Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek
timelineHürriyet Kuzey Irak’ta... Silahlar böyle bırakılacak
timelineÖrgütün 47 yıllık kanlı tarihi
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#PKK#Terör Örgütü PKK#Silah Bırakma

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