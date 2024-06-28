Son dakika... İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Edirne'de yangın! Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:
Edirne’nin Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Köseçoban Mahallesi Miskale mevkisinde bir evde çıkan yangında alevler, çevredeki örtülük alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin'de Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşanıyor.
Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi. Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
İstanbul'da Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.