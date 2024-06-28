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Son dakika... İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Edirne'de yangın! Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor

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#Orman Yangını#Anız Yangını#Silivri
Son dakika... İstanbul, Bingöl, Balıkesir ve Edirnede yangın Çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 15:57

İstanbul Silivri'de anızdan çıkan yangın büyüdü, alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede ve Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

KEŞAN'DA ORMAN YANGINI

Edirne’nin Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Köseçoban Mahallesi Miskale mevkisinde bir evde çıkan yangında alevler, çevredeki örtülük alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

MERSİN'DE EVDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK ALANA YAYILDI
MERSİNDE EVDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK ALANA YAYILDI

Mersin'de Çarıklar Mahallesi'ndeki Halkalı Yaylası'nda bulunan bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşanıyor.


BİNGÖL’DE İKİ İLÇEDE ORMAN YANGINI
BİNGÖL’DE İKİ İLÇEDE ORMAN YANGINI

Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi. Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.


SİLİVRİ'DE ANIZ YANGINI: YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYOR
SİLİVRİDE ANIZ YANGINI: YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYOR

İstanbul'da Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.




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Canlı Anlatım Özeti

timelineKEŞAN'DA ORMAN YANGINI
timelineMERSİN'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
timelineBALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
timelineMERSİN'DE EVDE ÇIKAN YANGIN MAKİLİK ALANA YAYILDI
timelineBİNGÖL’DE İKİ İLÇEDE ORMAN YANGINI
timelineSİLİVRİ'DE ANIZ YANGINI: YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYOR
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#Orman Yangını#Anız Yangını#Silivri

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