ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINDA SON DURUM

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı:



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın şu anda Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine ulaştı. Arkamda Afyonkarahisar'ın dağlarını görüyorsunuz. Dumanlar hala tütüyor bu noktada.

Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor. Buraya sabahın erken saatlerinde geldik. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu; gökyüzünce onlarca sorti atan helikopter vardı.



"YANGINLAR YİNE YÜKSELDİ"



Yangınlar yine yükseldi, alevleri görüyorsunuz şu anda. Yangın iki gün önce başladı bu noktada. 10 orman kahramanı bu noktada yeşil vatanı savunurken hayatlarını kaybettiler. Dağın zirvesindeki alevlere müdahale ederken hayatlarını kaybettiler.



Aslında dün bu noktada yangın kontrol altına alınmak üzereydi. Ancak rüzgarın yönünü değiştirmesiyle 24 orman kahramanı alevlerin arasında kaldı. 14'ü yaralandı, 10'u ne yazık ki yeşil vatanı korumak isterken son nefesini verdi. Dün ciğerlerimiz yandı. Kimisi yeni evlenmişti, kimisi 20'sini yeni doldurmuştu.





YEŞİL VATAN UĞRUNA 10 KAHRAMAN ŞEHİT