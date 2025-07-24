Güncelleme Tarihi:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.Yangına ilk müdahale saat 16.32’de yapıldı. Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları 2’nci günde de sürüyor. (Ersan ERDOĞAN / DHA)
CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı:
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın şu anda Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine ulaştı. Arkamda Afyonkarahisar'ın dağlarını görüyorsunuz. Dumanlar hala tütüyor bu noktada.
Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor. Buraya sabahın erken saatlerinde geldik. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu; gökyüzünce onlarca sorti atan helikopter vardı.
"YANGINLAR YİNE YÜKSELDİ"
Yangınlar yine yükseldi, alevleri görüyorsunuz şu anda. Yangın iki gün önce başladı bu noktada. 10 orman kahramanı bu noktada yeşil vatanı savunurken hayatlarını kaybettiler. Dağın zirvesindeki alevlere müdahale ederken hayatlarını kaybettiler.
Aslında dün bu noktada yangın kontrol altına alınmak üzereydi. Ancak rüzgarın yönünü değiştirmesiyle 24 orman kahramanı alevlerin arasında kaldı. 14'ü yaralandı, 10'u ne yazık ki yeşil vatanı korumak isterken son nefesini verdi. Dün ciğerlerimiz yandı. Kimisi yeni evlenmişti, kimisi 20'sini yeni doldurmuştu.