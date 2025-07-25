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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.
ANONSLARLA EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.
Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
14 KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Yangın bölgelerinde gece inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti.