Son dakika: Orman yangınları ile savaşta son durum

SICAK HAVA VE RÜZGÂR

Sıcak hava ve yer yer şiddetlenen rüzgâr, alevlerle mücadeleyi zorlaştırdı. Alevler kimi yerlerde evlere sıçrarken, kimi yerlerde de yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili şu bilgileri verdi: “İzmir’deki yangınlardan Menderes ve Seferihisar’daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Buca Zafer Mahallesi’nde saat 12.09’da çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Manisa’da Akhisar, Kula ve Saruhanlı’daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gece boyunca sürecek. Bilecik’in Bezirhan beldesinde saat 13.39’da çıkan yangının enerjisi düşürüldü. İzmir Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula, Saruhanlı kısmen kontrol altında, soğutma devam ediyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli, Bilecik Bezirhan; enerjileri düşürüldü, risk öngörülmüyor.

DUYARSIZLIĞI AŞAMIYORUZ

Bu bir cephe savaşı, karşıda hiç yorulmayan, uyumayan, dinlenmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyorsunuz. O bir cephe açıyor, siz o cephenin hem gideceği yeri itibarıyla hem mevcut durumu itibarıyla onları tahminleyerek, kendi savunmanızı oluşturuyorsunuz. Tam bir savaş. Burada rüzgârın kararsız esmesi zaman zaman planlarımızı bozabiliyor. Tekrar yeni bir cephe oluşturuyorsunuz.

LÜTFEN ATEŞ YAKMAYIN

Yarından itibaren rüzgâr şiddetli bir şekilde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’in büyük kısmında bizi karşılayacak. Çok ciddi ve sert rüzgârlar bizi bekliyor. Bütün vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyorum. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın.”