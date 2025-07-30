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Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınları dün gece kontrol altına alınırken, evleri zarar görenler, kendilerine verilen konteyner evlere yerleşmeye başladı.
Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da, saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında, orman yangınları çıktı. Her 2 bölgedeki yangın da dün gece kontrol altına alındı. Yangında, 39’u merkeze bağlı Kamış köyünde olmak üzere 45 konut zarar gördü. AFAD'ın hasar tespit çalışmaları sonrası 20 konutta yaşayan aileler, konteyner talebinde bulundu. Bu konteynerlerden 5'i Kamış köyündeki ailelere teslim edildi.
'TÜRKİYE, SEFERBER OLDU'
Kamış köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve orman yangınında evi kullanılmaz hale gelen İbrahim Özdem, "Bir yangın afeti oldu. Evimiz yandı. Çok şükür kendimize bir şey olmadı. Devlet yardım ediyor. Seferber oldu her şeyiyle. Daha doğrusu Türkiye seferber oldu. Türkiye'nin her yerinden itfaiyeler geldi. Ellerinden geleni yapıyor devlet olarak. Vali, milletvekili, bakan geliyor. Evimiz yakında yapılacak. Konteyner verdiler. Bu enkaz kalktığında inşaat hemen başlayacak” diye konuştu.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.
Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz Çarşamba Safranbolu Çavuşlar köyü ile Ovacık Kışla köyünde başlayan ve 28 Temmuz Pazartesi günü merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınlarının, tüm kurumların koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.
Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla köylerinde başlayan orman yangınlarına, orman işletme müdürlükleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, jandarma, kolluk birimleri, Kardemir, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve bin 894 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merkez ilçemize bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş, yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olarak sağlanmıştır. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.