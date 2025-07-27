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Birbiri ardına kül olan ormanlar, şehit verdiğimiz canlar günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Yeşil vatan kahramanları, canları pahasına yangınla mücadele ediyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgârlar, mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından 9’u dün kontrol altına alındı. 2 bölgedeki yangın 4’üncü gününe girdi. Dün 8 noktada daha yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı.
Bakan Yumaklı, "Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldık. Bunlar büyüme potansiyeli olanlardı. Bugün çıkan yangınlar da kontrol altına alınmış oldu. Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı demiştik. Yangının sıcak olması nedeniyle, en ufak rüzgarda bile yeniden alevlenmeleri sebebiyle soğutma çakışmalarını bitirene kadar tam kontrolü vermeyeceğiz.
Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Harmancık; Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat'ta yangınlar. Bursa’da iki yangın çıkmıştı. Bursa Harmancık’taki orman yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı ve soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi söylemiştik. Gün içinde maalesef aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere neden oldu. Yeniden yoğunlaştık. Ülke genelinde 44 yangına müdahale ettik. Gün içinden sonlara geldiğini düşündüğümüz Bursa Kestel yangını da her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunlar için de küçük tütsümelerin ve hafif alevlenmelerin bitene kadar soğutma çalışmalarına devam ediyoruz.
Gün içinde 2’si ağır sınıf 6 uçak, 2’si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı 2300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Bursa’da Gürsu’ya ait Karahıdır, İğdir, Ağdaşan, Ağdancık Mahalleleri ile Harmancık’a bağlı Çakmak, Çatalsöyüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dudlucak, Yakuplar ve Gedikler Mahallelerinde 3515 vatandaşımız tahliye edildi. Karabük Safranbolu’da durum biraz daha iyiye gitti söyleyebilirim ancak burada yeniden bir alevlenme oldu. Buradaki coğrafi ve hava şartları ekibimizin çalışmalarını zorlaştırıyor. Çok uzun süre sis ve duman bulutu bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor.
Buraya da 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1386 personelle müdahale ettik. Gece boyunca arkadaşlarımız tüm alanlara müdahalelerini devam ettirecekler. Kahramanmaraş 12 Şubat’ta da enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık ve kayalık zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Hava araçlarımız ile mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalışacağız.
Burada da herhangi bir şekilde tedbirleri elden bırakmayacağız. Bursa ve Karabük olmak üzere tüm yangınlarda fedakârca çalışan, katılan, destek veren tüm çalışanlara, bakanlıklara ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum, Allah onların ayaklarına taş değirmesin.
Aylar önce iklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın bizi zor durumlarla karşı karşıya bırakacağını her platformda söylemeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bizim gibi Akdeniz kuşağı üzerindeki ülkelerde de benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz tek yürek olmuş bir millet olarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz, son ateş sönene ve son duman dağılana kadar durmayacağız.
Biz teyakkuzdayız, vatandaşlarımızdan azami dikkat iştiram ediyoruz, her ne kadar bir dikkat eksikliği ya da küçücük kıvılcım ekosistemi yok etmek için yeterli. Basit ve gözden kaçırılan sebeplerle bugün içinde bulunduğumuz koşullar oluşabiliyor. Orman yangınına neden olmanın vatana kurşun sıkmaktan hiçbir farkı yoktur.
Sırtında metrelerce hortumuyla yorgunluğa, uykusuzluğa aldırış etmeden, kısacık molayla ve yemeği bitirip işine dönme iştiyakı ile toprağı yatak , baletini yastık yapan kahramanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bunlar ülkenin en sessiz kahramanları. Hortumunu adeta silah gibi kullanan ve cephedeymiş gibi savaşanlar, onlar isimsiz neferler ve bu ülkenin en büyük gücü. Biz alevlere karşı mücadelemizi kazanacağız.
Çünkü bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var, bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun, onlarla gurur duyuyorum. Yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimiz ile bu savaşı kazanacağız." dedi.
Yeni Mahalle ile Budaklı köyü arasındaki bölgede bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını belirtti. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır. Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür. Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız. Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili Bursa, Karabük, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Uşak'taki hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Bursa’da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
"68'İ KONUT 104 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI
Bakan Kurum, şu paylaşımı yaptı: “Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız.”
Bursa’nın Gürsu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler dün başladığı Kestel ilçesindeki Ağlaşan Mahallesi’nde yeniden yükseldi. Alevlerin evlerine yaklaştığı yaşlı bir çift, İHH ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana getirildi. Yangın söndürme helikopterleriyle müdahalenin sürdüğü Ağlaşan Mahallesi, camiden yapılan anonsla tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangına 6 arazöz, 2 helikopter, 6 pikap ve 54 işçi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında il belirlemelere göre 30 dekar alan zarar gördü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili Bursa, Karabük, Bilecik, Sakarya, Antalya ve Uşak'taki hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Bursa’da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
"68'İ KONUT 104 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI
Bakan Kurum, şu paylaşımı yaptı: “Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız.”
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleri ve traktörlerle destek veriyor.
Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile 60 haneli 200 nüfuslu Harmancık ilçesindeki Çakmak Mahallesi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa), (DHA)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara ilişkin bilgilendirme mesajı yayımladı. Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
BURSA
Bursa’daki orman yangınlarına karşı:
1777 kahraman personel
688 araç
6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele ediyoruz.
Yangın nedeniyle 1.765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik.
Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa’daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.
Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun.
KARABÜK
Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.
1.386 kahraman personel
389 araç
3 uçak ve 16 helikopterten oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz.
Karabük’te meydana gelen orman yangınlarında 1.839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi.
Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.
Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun.
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir’in Buca ilçesi Şahin Tepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Karabük’teki orman yangınlarıyla mücadele 5’inci gününde devam ederken, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan gruplar da bölgedeki çalışmaların sürdürüyor.
Arama kurtarma ekipleri tahliye edilen köylerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışıyor. Bazı yardımseverler ise gıda, su, meşrubat dağıtımı yaptıkları stantlarda orman yangınlarıyla mücadele edenlere ikramda bulunuyor. Bazı kişiler de buldukları yiyecek ile suları bu noktalara götürerek, yangınla mücadele edenlere ulaştırılması için gönüllülere teslim ediyor.
Ovacık ilçesi Dudaş köyünde oturan ve ailesiyle birlikte gönüllü çadırına su getiren Özkan Ayvalık, “Orman yangınına çok üzüldük. Bakmaya geldik. Yapanların Allah belasını versin. Güzelim ormanlarımızı mahvettiler. Bazı yerler boşaltıldı ama bizim köyümüze yangın 2-3 kilometre uzakta. Su getirdik buraya elimizden geldiği kadar, buraya ulaştırdık. Mücadele eden arkadaşlarımız susuz kalmasın diye su getirdik” dedi.
BOŞALTILAN KÖYLERDEN HAYVANLARI KURTARDILAR
Yangında kalan hayvanları kurtarmak için Samsun’dan Karabük’e gelen Alfa Arama Kurtarma Grubu’nun Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç (42), “Bu 4’üncü günümüz burada. Burada hummalı bir çalışma var. Herkes seferber olmuş durumda, bu da bizi çok mutlu etti. Biz terk edilmiş, boşaltılmış köylerden çok sayıda kedi, kanatlı hayvan 2-3 tane de köpek çıkarttık. Kimisinin ayağı kimisinin üstü yanıktı. Bunlar şu an veterinerde tedavi altındalar. STK’lar sahalarda insanın, hayvanın, doğanın yanındalar. Bizler STK’lar olarak sahadayız. Orman ekipleri, AFAD hep birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 10’un üzerinde kanatlı hayvan çıkardık kafesten. Boşaltılması gereken köyde kalmışlar, onları çıkarttık. 8-9 kedinin ayağı ve üstü yanmıştı onlar ile 2-3 tane köpek çıkarttık, terk edilmiş köylerden. Yangın yaklaşmış, insanlar alabildiklerini alıp alamadıklarını artık bırakıp çıkmışlar, biz de onları çıkarttık” diye konuştu.
Öte yandan, arazinin elverdiği noktalarda, ekipler dereye kurdukları su motorları ile hortum aracılığıyla arazözlere su taşıyan tankerleri dolduruyor. (DHA)
Ali Sencer ARSLAN-Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)
İzmir’in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava unsuru ile itfaiye araçları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)
Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CNN TÜRK’te yangınla ilgili son durumu aktarırken, ‘Gürsu’da tahminen 3 bin hektarlık alan etkilendi. 3 köyümüz risk altındaydı, can kaybı olmadı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri oluyor, ekiplerimiz hemen müdahale ediyor. Büyük bir çalışma var, vatandaşlarımızın hepsi duyarlı.’ dedi.
Muğla’da orman yangınlarına karşı jandarma ve orman ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda, Muğla Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan. Yeşil vatanın korunması için bu süreçte, anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın. Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86’sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir" denildi. (DHA)
Karabük Valiliği, kentte 23 Temmuz’dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 köydeki toplam 928 hanenin can güvenliği sebebiyle tahliye edildiği ifade edilerek şöyle denildi:
“23 Temmuz’da Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla’da başlayan orman yangınlarına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor. 19 köy ve 928 hane can güvenliği sebebiyle tedbiren tahliye edildi. 1839 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Yangından 58 yapı etkilenmiş olup, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
Bugüne kadar söndürülen alanların tamamında soğutma çalışması var. Bunlar duruma göre haftalar sürebilir. Bursa'da ilk yangın Yakuplar Mahallesi'ndeydi. O yangın da söndürüldü. Arkadaşlarımız inanılmaz gayret gösterdi.
4 İLDE PROBLEM KALMADI
4 ildeki 5 yangında bir problem kalmadı. Dik uçurumların olduğu Safranbolu yangını devam ediyor. Üzerinde koordinasyon yaptığımız Kestel yangını da devam ediyor. İyiye gittiğini söyleyebilirim, tütmeler görülebilir. Ters rüzgar olmazsa akşamüstüne doğru arkadaşlarımız daha güzel haber verebilir.Kahramanmaraş'ta da çalışmalar devam ediyor. 17.40'ta başladı Kestel'deki yangın. Kara ve hava araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıkları ile müdahale başladı.
Rüzgarın 40 km olması bekleniyor, arkadaşlarımız tedbirini aldı. Uçak ve kara araçlarıyla mücadele sürüyor.
1765 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI
Toplamda 480 hanede 1765 vatandaş güvenli bölgeye alındı. Safranbolu'da sis ve duman bulutu yangın alanını kapladığı için hava müdahalesi yapılamıyor. Açık yerlere hava araçları sevk edildi. Gün içinde de 3 uçak ve 16 helikopterle müdahale yapılıyor. Kestel'deki müdahale araçları ile Safranbolu'daki araçlar birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangisi uygunsa onu sevk edersiniz.Safranbolu'da 1739 vatandaş güvenli alana alındı. Kahramanmaraş'ta gece boyu buranın enerjisi düşürüldü. Tedbirleri alıp müdahaleye devam ediyoruz. Hem Karabük hem Ankara ve sonrasında yangın koordinasyon merkezinde çalışırken sayın bakanımız bir program vesilesi ile buradaydı, kendisini aradım ve sağ olsun konuya vaziyet etti.Şehrin eşrafı karar alıcılarla birlikte yangını takip ettiler. Huzurlarınızda sayın bakanıma teşekkür ediyorum. MSB, İçişleri, Afad ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum.
Bursa'da da yardımlaşmanın en güzel örneğini gördük. Ülke genelinde 84 yangınla müdahale ettik. 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Ekim'e kadar teyakkuz halinde olmamız gerektiğini ifade edebilirim. En kolay yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır.Bütün vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını istiyorum. Piknik alanlarına gidilecek muhtemelen, lütfen kapalı alanlar dışında ateş yakmayalım. Bir ateş yakmadan da piknik yapabilirsiniz. O yangınlardaki canlıları, onlara müdahale etmek için çalışanlar, vatandaşlar ekranların öbür tarafındaydı. Bizim büyük risk teşkil eden kıyı kesimler olmak üzere Marmara güneyi ege kuzeyi, batı Karadeniz, ege içi riskli görünüyor.
Tüm konumlandırmalarımızı buralara yaptık. Bir yerden bir yere gidene kadar onu kontrol altına almanız saatler, günler alabiliyor. En ufak bir duman tespit edince lütfen 112'yi arayın.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Orman yangını devam eden Karabük ve Bursa'da bugün rüzgar hızı artmayacak. Akşam da şu andaki durumdan daha da hafifleyecek" açıklamasını yaptı.
Karabük’ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz’da çıkan orman yangınları 5’inci gününde devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına, 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1386 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgelerin yakınlarında bulunduğu için tahliye edilen köy sayısı ise 14’ten 18’e yükseldi. Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.
Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.
Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.
Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katılıyor.
Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yangının ortasında kaldı.
Ekiplerin kurtardığı kadın, yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine, “Tam bilmiyorum ama 4,5-5 sırası buraya tepeye geldi. Oraya gelince zaten bir anda buraya geldi alevler. Eşimle birlikteydik, ondan sonra evlatlarımın hepsi geldi.
Büyük oğlum çalışıyordu, o geldi yetişti, söndürmeye gittiler. Arabamız oralarda kaldı, bir arkadaşa çektirdik.Allah’ım sönsün başka hiçbir şey istemiyorum. Çok korktum. Birden harladı, yandı. Çocuklarım yanacak diye çok korktum” sözleriyle anlattı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı. Dün öğleden sonra başlayan yangının söndürme çalışmalarına köylüler de su ve ilaçlama tankerleriyle destek vermiş, yangın nedeniyle kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, yeniden ulaşıma açılmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 3 uçakla havadan destek verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yürütülmektedir. Sahada görev yapan 1777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir.”
Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlerin yaklaştığı 170 haneli Karahıdır Mahallesi, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalledeki bazı evler alevlerden etkilenirken, 220 haneli İğdir Mahallesi de ilerleyen saatlerde boşaltıldı.Bölgedeki taş ocakları ve elektrik hatlarında zaman zaman patlamalar yaşanırken, kentin her yerinden görünen alevler, Osmangazi ilçesine doğru ilerleyince, 90 haneli Avdancık Mahallesi de tahliye edildi.Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu.Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.
200’ÜN ÜZERİNDE HAYVAN KURTARILDI
İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı.Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.
BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Doğancı Tüneli’nin açılışını yapmak üzere Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’daki yangınla ilgili CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.
Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
Bursa’mıza, ülkemize geçmiş olsun. Yangının ilk anından itibaren müdahale etme noktasında sahada olmaya başladık.Orhaneli yangınında ciddi mesafe alındı, tam anlamıyla yangın bitti demiyoruz. Gürsu, Kestel tarafındaki yangına odaklandık. 700 iş makinesi, bin 800 personel sahada.
2 EV ETKİLENDİ
2 köyü tahliye etmiştik. Yangının kuzeye yayılmaması için ekiplerimiz koordine oldu. Karahıdır’da 2 ev yangından etkilendi.Gürsu’da yangın gece boyunca devam etti. Henüz kontrol altına alındı demek için erken. Yangının enerjisi düne göre düştü. Yakından takip ediyoruz.
Yangından dolayı kapalı otoyolumuz yok. Ankara-Bursa otoyolu açıldı. Kolluk güçlerimiz, yangına müdahale dışında araçları bırakmıyor.
Meteoroloji’de hava sıcaklığının artması ile ilgili tahmin var.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Dün 13 hava aracı müdahale etti. Hava kararıncaya kadar müdahale etti. Saat 07:30 itibari ile yeniden müdahale başladı.
ŞEHİR MERKEZİNDE RİSK YOK
Şehirle ilgili problem ya da risk yok.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, “Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında; 5 bin 400 personel 119 hava aracı, bin 537 kara aracı görev yapmaktadır” ifadeleri kullandı.
AFAD Başkanlığının süreci takip ettiği, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, 20- 26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla; 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgeye alındığı, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük’te toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaşın da güvenli bölgeye alındığı belirtildi.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor. Dikmen köyü kırsalında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor. Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.
Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.
2 MAHALLE VE 1 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.
Yangına sevk edilen 5 helikopterin havanın kararmasıyla müdahalesi sonlandırıldı. Yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit çalışmaları başlattı. İlk belirlemelere göre Ketenlik köyü Gerdanlar Mahallesi'nde 2 ev, 2 ahır, aynı köye bağlı Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ile 2 ahır yandı. Bu mahallelerde toplamda 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Ekiplerin yangın bölgesindeki tespit çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:
Bugünün çok riskli bir gün olduğunun da altını çizmiştik. Açıklamamızdan sonra saat 12.10’da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında bir yangın çıktı. Hızlı bir şekilde hava ve kara müdahalesi oldu. Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. 17 itibariyle bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 km ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutma çalışmalarını yapan arkadaşlarımız olduğu için birkaç dakika içerisinde bu yeni yangına müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Hâlâ da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışmak gerçekleşmiş olacak.
Saat 14.36’da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik’ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Bu yangın da arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20 itibariyle bu yangında tamamen kontrol altına alındı.
Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Saat 15.30 da yine ülkemizin başka bir köşesinde Kahramanmaraş’ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangınla mücadelemiz devam ediyor.
Karabük’ten yaptığımız açıklamamızda bugün için Güney Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin çok riskli bölgeler olduğunun altını çizmiştik. Maalesef tam da bu noktada Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16:06’da ve saat 17.40’ta başlayan 2 ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar. Şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması hasebiyle ve yerleşim yerine yakınlığı hasebiyle bu 2 yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bütün gece yine diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler.
Sabah açıklamamızda 3 yangının devam ettiğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Antalya Gazipaşa, diğeri de Mersin Silifke idi. Bu 2 yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ancak Karabük Safranbolu’daki yangınla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların olduğu, derin yaraların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Bizi uğraştıracak demiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Tabii bu saydıklarım büyüme potansiyeli olan belli bir seviyenin üzerindeki yangınlar. Bunların dışında gün içerisinde başlayıp da hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangın var. Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28’i ormanlık alanda 48’i de kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik.
Özetleyecek olursak Ankara Eymir tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı.
Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş, Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel bu yangınlar şu anda devam ediyor.