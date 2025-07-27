BAKAN YUMAKLI: 3 İLDE 4 YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldık. Bunlar büyüme potansiyeli olanlardı. Bugün çıkan yangınlar da kontrol altına alınmış oldu. Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı demiştik. Yangının sıcak olması nedeniyle, en ufak rüzgarda bile yeniden alevlenmeleri sebebiyle soğutma çakışmalarını bitirene kadar tam kontrolü vermeyeceğiz.

Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Harmancık; Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat'ta yangınlar. Bursa’da iki yangın çıkmıştı. Bursa Harmancık’taki orman yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı ve soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi söylemiştik. Gün içinde maalesef aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere neden oldu. Yeniden yoğunlaştık. Ülke genelinde 44 yangına müdahale ettik. Gün içinden sonlara geldiğini düşündüğümüz Bursa Kestel yangını da her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunlar için de küçük tütsümelerin ve hafif alevlenmelerin bitene kadar soğutma çalışmalarına devam ediyoruz.

Gün içinde 2’si ağır sınıf 6 uçak, 2’si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı 2300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Bursa’da Gürsu’ya ait Karahıdır, İğdir, Ağdaşan, Ağdancık Mahalleleri ile Harmancık’a bağlı Çakmak, Çatalsöyüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dudlucak, Yakuplar ve Gedikler Mahallelerinde 3515 vatandaşımız tahliye edildi. Karabük Safranbolu’da durum biraz daha iyiye gitti söyleyebilirim ancak burada yeniden bir alevlenme oldu. Buradaki coğrafi ve hava şartları ekibimizin çalışmalarını zorlaştırıyor. Çok uzun süre sis ve duman bulutu bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor.

Buraya da 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1386 personelle müdahale ettik. Gece boyunca arkadaşlarımız tüm alanlara müdahalelerini devam ettirecekler. Kahramanmaraş 12 Şubat’ta da enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık ve kayalık zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Hava araçlarımız ile mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalışacağız.

Burada da herhangi bir şekilde tedbirleri elden bırakmayacağız. Bursa ve Karabük olmak üzere tüm yangınlarda fedakârca çalışan, katılan, destek veren tüm çalışanlara, bakanlıklara ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum, Allah onların ayaklarına taş değirmesin.

Aylar önce iklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın bizi zor durumlarla karşı karşıya bırakacağını her platformda söylemeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bizim gibi Akdeniz kuşağı üzerindeki ülkelerde de benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz tek yürek olmuş bir millet olarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz, son ateş sönene ve son duman dağılana kadar durmayacağız.

Biz teyakkuzdayız, vatandaşlarımızdan azami dikkat iştiram ediyoruz, her ne kadar bir dikkat eksikliği ya da küçücük kıvılcım ekosistemi yok etmek için yeterli. Basit ve gözden kaçırılan sebeplerle bugün içinde bulunduğumuz koşullar oluşabiliyor. Orman yangınına neden olmanın vatana kurşun sıkmaktan hiçbir farkı yoktur.

Sırtında metrelerce hortumuyla yorgunluğa, uykusuzluğa aldırış etmeden, kısacık molayla ve yemeği bitirip işine dönme iştiyakı ile toprağı yatak , baletini yastık yapan kahramanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bunlar ülkenin en sessiz kahramanları. Hortumunu adeta silah gibi kullanan ve cephedeymiş gibi savaşanlar, onlar isimsiz neferler ve bu ülkenin en büyük gücü. Biz alevlere karşı mücadelemizi kazanacağız.

Çünkü bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var, bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun, onlarla gurur duyuyorum. Yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimiz ile bu savaşı kazanacağız." dedi.