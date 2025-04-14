Son dakika... Narin Güran davası 25 Nisan’a ertelendi

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Narin Güran cinayetine ilişkin 3'ü çocuk, 6'sı tutuklu 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davasında ara karar verildi. Hakim, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek.
Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 6’sı tutuklu, 15 sanığın sorgusu sona erdi. Duruşma Katılan ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor. UCİM avukatlarından Mine Kahramanoğlu, duruşmada, “Öncelikle katılma talebimizin kabulüne ilişkin sanık tarafı yoğun bir itirazda bulundu. Türkiye’nin her yerinde çocuk davalarında çocuğun üstün yararı için katılıyoruz, kamu vicdanını temsil ediyoruz. Narin için tüm celseler boyunca duruşmalarda yer aldık. O kararı da istinaf ettik. Dosyada suçluyu kayırma ve suç delillerini gizleme suçundan yargılanan yetişkin sanıkların çelişkili beyanlarını kabul etmiyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının konuşmasının ardından savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ardından sanık avukatlarının savunmasına geçildi.
Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Hakim, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti.
Sanık avukatlarından Mustafa Demir, duruşma arasında konuya ilişkin, “Mahkeme yetkisiz kişileri duruşma başında katılan olarak kabul etti. Bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM’dir. Biz de bunun hukuka uygun olmadığını, suçtan zarar gören kavramının kanunda çok net olarak açıklanmış olduğunu ifade ettik. Bu genişletilemez, geniş yorumlanamaz. Burada temel amaç çocukların korunmasıdır. Üstün yararı olan çocukların korunmasında yargılamaya yetkisiz kişilerin alınmasıyla gizlilik ihlal edilecektir ve daha önceki yargılamada yetkisiz kişilerin kabulünün nelere sebep olduğunu bildiğimiz için buna itiraz ettik. Hakim talebimizi kabul etmedi. Biz de bunun üzerine reddihakim talebinde bulunduk. Reddihakim talebimiz dilekçeyle yazılı olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Biz de hemen hem yazılı başvuruda bulunduk hem de CMK’nın ilgili hükmünü açtık. CMK hükmü der ki; zabıt katibine tutanağı geçirmek suretiyle. Yani bunun yazılı olması gerekmiyor. Tekrardan yazılı talebimizi ilettik. Hukuka aykırı olarak yargılama yürüyor diye itirazlarımızı yeniledik. Hakim bu kez duruşma sırasında geldiği gerekçesiyle, duruşma arasında bakılacağını bahane etti. Bakalım ne olacak göreceğiz” dedi.
30 dakika ara verilen duruşma tekrar başladı. Tutuklu sanık Birsen Güran ile tutuksuz sanık Barış Güran’ın sorgusu sona erdi. M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A.’nın (15) sorgusuna başlandı.
Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın ifadeleri tamamlandı. Mahkeme, duruşmaya 30 dakika ara verdi. Aranın ardından tutuklu sanık Birsen Güran ile tutuksuz sanıklar Barış Güran ve M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A.’nın (15) sorgusuna başlanacak.
Mahkeme başkanı, sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında salona kimseyi almadı. Barolar ve bazı sivil toplum kuruluşları da duruşmayı takip etmek için adliyeye gelirken, davaya katılma talepleri reddedildi.
‘KATİLİNİN KİM OLDUĞU VE NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ NOKTASI AYDINLANAMADI’
Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, katilin kim olduğunu ve olayın neden gerçekleştiğinin aydınlanmadığını belirterek, “Narin’le ilgili ilk günden bu güne kadar olayın takipçisi oldum. Kayıp olayını kamuoyuna duyurmaya çalıştım. Kaybolduğu andan itibaren de bulunması noktasından da bir yurttaş ve milletvekili olarak da peşinde durdum. Yargılamaların tümünü takip ettim. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir hüküm konuldu. Şimdi de Asliye Ceza Mahkemesi ‘Suçluyu kayırma’ iddiasıyla tutuklu yakınlarını yargılıyor. Avukat arkadaşlarım reddihakim talebinde bulundu. Tartışma içeride devam ediyor. Şunu ifade edeyim, ilk hükümde faili tarif eden maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm maalesef kurulmadı. Bir avukat olarak da beni tatmin eden bir gerekçeli karar da yazılmadı. Halen Narin’in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada, suçluyu kayırma iddiasıyla yargılanan şüpheliler gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar ve kamuoyu tatmin olur. İlk hüküm şu anda istinafta, birçok haber, belge çıkıyor ama mesele yurttaşlarımızın ve kamuoyunun tatmin olması ve vicdanları tatmin edebilecek bir kararın çıkmasıdır. Bunun için ben hem olayı takip edenleri hem de yargıyı gerçek anlamda adil bir biçimde hüküm kurmaya ve yargılama yapmaya devam ediyoruz. Benim de kamuoyuna karşı bir vicdan borcum var. O vicdan borcu da şudur; olayın gerçek faili kimdir ve Narin neden öldürüldü? Bu soruların cevabı maalesef ilk hükümde yazılmadı. Umarım bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir" dedi.
‘DAVA TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR’
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü Beritan Güneş ise Narin Güran davasının tüm toplumu ilgilendiğini belirterek, “Bugün Narin Güran davası için görülen ve hazırlanan 2’nci iddianamenin ilk duruşmasındayız. Davayla birlikte artan sanıkların davanın hakikatle sonuçlanması, gerçek faillerin ortaya çıkmasına vesile olur. Narin Güran davasının sadece Narin Güran’ı ilgilendirmediğini bütün toplumu ilgilendirdiğini ifade ediyoruz. Bizler davayı takip edeceğiz ve kamuoyuna aktarmaya çalışacağız" diye konuştu.
Tutuklu 6 sanık, davanın ilk duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Haklarında 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istenen 15 sanığın yargılanmasına 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.
Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.