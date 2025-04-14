Son dakika... Narin Güran davası 25 Nisan’a ertelendi

DURUŞMAYA İZLEYİCİ ALINMADI

Mahkeme başkanı, sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında salona kimseyi almadı. Barolar ve bazı sivil toplum kuruluşları da duruşmayı takip etmek için adliyeye gelirken, davaya katılma talepleri reddedildi.

‘KATİLİNİN KİM OLDUĞU VE NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ NOKTASI AYDINLANAMADI’

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, katilin kim olduğunu ve olayın neden gerçekleştiğinin aydınlanmadığını belirterek, “Narin’le ilgili ilk günden bu güne kadar olayın takipçisi oldum. Kayıp olayını kamuoyuna duyurmaya çalıştım. Kaybolduğu andan itibaren de bulunması noktasından da bir yurttaş ve milletvekili olarak da peşinde durdum. Yargılamaların tümünü takip ettim. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir hüküm konuldu. Şimdi de Asliye Ceza Mahkemesi ‘Suçluyu kayırma’ iddiasıyla tutuklu yakınlarını yargılıyor. Avukat arkadaşlarım reddihakim talebinde bulundu. Tartışma içeride devam ediyor. Şunu ifade edeyim, ilk hükümde faili tarif eden maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm maalesef kurulmadı. Bir avukat olarak da beni tatmin eden bir gerekçeli karar da yazılmadı. Halen Narin’in katilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada, suçluyu kayırma iddiasıyla yargılanan şüpheliler gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar ve kamuoyu tatmin olur. İlk hüküm şu anda istinafta, birçok haber, belge çıkıyor ama mesele yurttaşlarımızın ve kamuoyunun tatmin olması ve vicdanları tatmin edebilecek bir kararın çıkmasıdır. Bunun için ben hem olayı takip edenleri hem de yargıyı gerçek anlamda adil bir biçimde hüküm kurmaya ve yargılama yapmaya devam ediyoruz. Benim de kamuoyuna karşı bir vicdan borcum var. O vicdan borcu da şudur; olayın gerçek faili kimdir ve Narin neden öldürüldü? Bu soruların cevabı maalesef ilk hükümde yazılmadı. Umarım bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir" dedi.

‘DAVA TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR’

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü Beritan Güneş ise Narin Güran davasının tüm toplumu ilgilendiğini belirterek, “Bugün Narin Güran davası için görülen ve hazırlanan 2’nci iddianamenin ilk duruşmasındayız. Davayla birlikte artan sanıkların davanın hakikatle sonuçlanması, gerçek faillerin ortaya çıkmasına vesile olur. Narin Güran davasının sadece Narin Güran’ı ilgilendirmediğini bütün toplumu ilgilendirdiğini ifade ediyoruz. Bizler davayı takip edeceğiz ve kamuoyuna aktarmaya çalışacağız" diye konuştu.