Son dakika Mersin ve Hatay'da orman yangını! Mücadele günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.
Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.
Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı.
Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 18 arazöz ve 470 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını takip etmek için Hassa ilçesindeki yangın bölgesine geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Masatlı, şöyle konuştu:
"Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı yapıldı. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yangının bulunduğu alana intikal etti. Şu an itibarıyla bölgede 173 araç ve 470 personelle müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde, bölgede bulunan boş konteynerlere yerleştirme imkânı da sağlanıyor. Rüzgar açısından şu an için önemli bir risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangının seyriyle ilgili öngörüler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Araç ve personel planlaması da bu doğrultuda yapılıyor. İnşallah önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor."